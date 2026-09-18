LRT, здравоохранение и метро до аэропорта: как будет развиваться Алматы в ближайшие годы

Ко Дню города аким Алматы Дархан Сатыбалды подробно изложил ключевые вызовы и системные решения по обновлению южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня конкурентоспособность определяется не только на уровне государств, но и на уровне городов – их экономической мощью, человеческим капиталом, технологическим развитием и качеством жизни.

"Алматы – не просто один из ведущих городов Центральной Азии, но и мегаполис, укрепляющий свои лидерские позиции в регионе и способный служить примером для других городов. Вместе с тем меняются и задачи, стоящие перед Алматы", – отметил Дархан Сатыбалды.

Горный кластер

По мнению главы мегаполиса, предгорья к югу от Алматы пока обладают не до конца раскрытым потенциалом, но если возможности горного кластера будут использованы в полной мере и при этом бережно, город сможет стать одним из крупных мировых центров круглогодичного горного туризма.

Один из наиболее масштабных проектов в этом направлении – развитие горного кластера, в рамках которого планируется сформировать единую связанную систему, объединяющую Шымбулак, Кимасар и Бутаковку, а в перспективе и "Пионер", Oi-Qaragai, а также другие туристические локации.

Новые подходы в реновации

Со слов градоначальника, реновация – это сложный процесс, призванный одновременно сохранить историческую память города, его архитектурную самобытность, природную среду и качество жизни человека.

Именно поэтому в рамках реализации генерального плана Алматы приоритет отдается комплексному подходу к развитию города, основанному на принципе "Placemaking", то есть проектировка не только жилья, но и всей среды, в которой живет человек. Ведь человеку недостаточно просто иметь дом. Ему нужна среда, в которой он сможет безопасно и удобно добраться от дома до работы, школы, где учится ребенок, парка, магазина или поликлиники.

Решение по инженерным сетям

Будущий облик Алматы во многом будет определяться и инженерной инфраструктурой. Поэтапный перевод инженерных сетей под землю – один из важных шагов в этом направлении.

Размещение под землей электрических сетей, газопроводов и других коммуникаций не только улучшает внешний облик города, но и повышает безопасность и надежность инженерных систем. С этой точки зрения проекты модернизации озера Сайран и реконструкции северной части площади Республики могут стать важными примерами выведения общественных пространств на новый качественный уровень.

Вопрос теплоснабжения

Поэтапный переход тепловых сетей от открытой системы к закрытой, со слов Дархана Сатыбалды, позволит эффективнее использовать энергию, сократить тепловые потери и повысить качество услуг, предоставляе­мых жителям.

Город, где в течение всего года достаточно солнечного света, должен максимально использовать потенциал солнечной энергетики. В этой связи в будущем крыши зданий, парковки и открытые площадки могут превратиться в инфраструктуру, производящую энергию.

Водный вопрос

Для Алматы особое значение имеет и вода. Задача заключается в том, чтобы эффективно использовать также дождевые и талые воды и возвращать их в экологическую систему города.

В этой связи в будущем для города особое значение приобретает концепция "Город-губка" китайского архитектора Конгцзянь Юэ. Она основана на естественном управлении дождевыми и талыми водами.

Пилотный проект, который будет в перспективе реализован на территории Бентовских озер в Алатауском районе, станет одним из первых шагов по внедрению такого подхода.

Планируется проведение и комплексной модернизации водной инфраструктуры города. В этом направлении важными шагами станут ввод в эксплуатацию водозаборных объектов "Аксай", "Нурлы Тау" и "Барлык", а также модернизация магистральных водопроводов, питающихся от Талгарского подземного источника воды. Дополнительно рассматривают вариант с внедрением систем очистки и повторного использования воды.

Переход к полицентрической модели

Современный Алматы на протяжении длительного времени формировался как город с одним доминирующим центром. Вместе с тем следующий этап развития мегаполиса должен стать переходом от одного центра к множеству возможностей.

В этом случае до 2030 года планируется сформировать полицентры "Восточные ворота" и "Almaty Downtown" в восточной части озера Сайран. В дальнейшем к этой системе присоединятся "Западные ворота", Юго-Западный и Северный полицентры Алматы.

Развитие системы общественного транспорта

По словам акима Алматы, особое значение, сегодня имеет модернизация системы общественного транспорта. Одним из ключевых элементов этой работы является комплексный проект по внедрению новых видов общественного транспорта – метро, ЛРТ и "Sky Train".

В настоящее время метро развивается в западном и восточном направлениях. В перспективе линия будет продлена до транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Барлык" на 5,3 км с тремя станциями, а протяженность восточной ветки "Жібек Жолы" до аэропорта составит около 14 км и будет включать восемь станций.

Что касается ЛРТ, то это новый вид рельсового общественного транспорта в городе. Первая линия протяженностью 18,3 км свяжет индустриальную зону с вокзалом "Алматы-2" и будет включать порядка 34 остановок. В перспективе система соединится с ТПУ "Барлык" и "Восточный".

Кроме того, впервые в мегаполисе будет реализовываться проект "Sky Train" (надземная транспортная система). Сейчас рассматривается реализация двух линий общей протяженностью 42 километра, которые будут включать 20 станций.

Безопасность и предотвращение угроз

Сегодня Алматы переходит к новой модели обеспечения безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

На этом фоне усиливаются требования к строительным проектам и внедряются новые решения в области сейсмостойкости зданий. Кроме того, в ближайшие годы одной из ключевых задач станет поэтапное обследование всех городских объектов, оценка их технического и сейсмического состояния, а при необходимости – модернизация и сейсмическое усиление зданий.

Дополнительной мерой предупреждения угроз следует также считать открывшийся в Алматы Казахстанско-китайский совместный центр исследования землетрясений, где ученые двух стран изучают сейсмические процессы, работают над развитием технологий мониторинга, прогнозирования землетрясений и раннего предупреждения о них.

Развитие здравоохранения и образования

Сатыбалды отмечает, что сегодня система здравоохранения и образования Алматы испытывает высокую нагрузку. В этой связи работа по расширению и обновлению инфраструктуры отрасли будет продолжена. Так, до 2030 года планируется построить 32 новых медицинских объекта и модернизировать 14 действующих медучреждений.

Также в целях сокращения дефицита учебных мест в этом году планируется ввести 10 новых школ. Из них восемь уже введены в эксплуатацию, а две планируется закончить до конца 2026 года. Кроме того, до 2030 года предусмотрено строительство еще 69 новых школ.

Развитие спорта и спортивной инфраструктуры

Доступность спортивной инфраструктуры для населения и системное развитие массового спорта – одно из важных условий повышения качества жизни в Алматы.

Сейчас в городе действует около 2,4 тысячи открытых спортивных площадок. Формируется новая сеть физкультурно-оздоровительных комплексов, ведется модернизация существующей спортивной инфраструктуры. Кроме того, на территории полицентра "Восточные ворота" появится новый стадион вместимостью 45 тысяч зрителей, полностью соответствующий требованиям UEFA Category 4.

Цифровизация

А еще стремительное развитие искусственного интеллекта открывает новые горизонты для потенциала Алматы как креативного центра.

Уже сейчас в мегаполисе идет процесс внедрения искусственного интеллекта и новых технологий в городскую жизнь. В ближайшие десятилетия они должны проникнуть во многие сферы городского управления. Одним из наиболее масштабных проявлений этого станет создание цифрового двойника Алматы (Digital Twin). Эта технология позволит сформировать цифровую модель города и заранее моделировать его будущее развитие по различным сценариям.

В общем, согласно существующим планам, уже в ближайшем будущем Алматы должен стать городом, который не просто конкурирует с мировыми мегаполисами, но и формирует собственные уникальные направления и преимущества.