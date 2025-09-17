Полиция Алматы усилит контроль: новые авто, техника и еще больше видеокамер

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 сентября посетил Департамент полиции города, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, в ходе поездки он ознакомился с деятельностью органов внутренних дел, состоянием ремонтных работ на зданиях департамента и новой техникой, закупленной за счет местного бюджета.

Полиции были переданы современные автомобили и спецсредства, которые будут использоваться для повышения уровня безопасности и эффективности работы.

Дархан Сатыбалды также посетил Центр оперативного управления (ЦОУ), где наблюдал за функционированием системы видеонаблюдения. ЦОУ, открытый в Алматы в 2000 году как первый подобный центр в Казахстане, сегодня объединяет более 53 тысяч камер, включая устройства с функцией распознавания лиц. По информации акимата, такие камеры по согласованию с владельцами устанавливаются и в развлекательных заведениях – барах и ресторанах – для профилактики правонарушений и поиска разыскиваемых лиц. До конца года планируется подключить еще 8 тысяч камер на платформу Target.

Аким подчеркнул, что безопасность горожан – главный приоритет, и отметил важность укрепления материально-технической базы полиции, а также повышения уровня доверия населения к правоохранительным органам.

