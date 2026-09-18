Цифровая эра: как в Казахстане совершенствуют систему кибербезопасности

В Казахстане продолжают активно совершенствовать систему и механизмы защиты информации и цифровой инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

В рамках процесса совершенствования механизмов по защите информации и цифровой инфраструктуры в Казахстане приняты новый Цифровой кодекс и Закон "О кибербезопасности".

На этом фоне, помимо формирования единой системы защиты инфраструктуры, стали активно прорабатывать вопросы по внедрению основ киберкультуры во все сферы нашего общества. В результате работодателей обязали обучать сотрудников основам цифровой гигиены и кибербезопасности, а владельцев цифровых систем – ежегодно проверять уровень их защищенности.

Основные нововведения

Одно из ключевых нововведений – обязанности работодателей и работников в сфере кибербезопасности теперь закреплены в Трудовом кодексе.

Организации в этом случае должны утвердить внутренние правила по кибербезопасности, организовать обучение персонала основам киберкультуры и обеспечить безопасное использование информационных систем и служебных данных. Цель – чтобы каждый сотрудник обладал базовыми навыками защиты цифровой информации.

Введены отдельные требования и для государственных структур, которым поручили сделать ежегодное обучение по кибербезопасности для своих сотрудников обязательным.

Дополнительные обязательства возложили и на владельцев критически важных объектов. Их в этом случае обязали проводить ежегодный аудит кибербезопасности и направлять отчеты в Комитет по информационной безопасности. При этом ответственность за осуществление государственного контроля за критически важными объектами возложили на Комитет национальной безопасности.

Усиление защиты персональных данных

Доступ сотрудников к закрытым базам данных с медицинской, банковской, коммерческой и иной конфиденциальной информацией теперь возможен только после обязательной биометрической аутентификации.

При утечке персональных данных организации будут обязаны уведомлять не только госорганы, но и самих граждан, чьи данные оказались скомпрометированы. Также будет создан реестр крупных операторов персональных данных с дополнительными требованиями по информационной безопасности.

Впервые на законодательном уровне закреплено понятие "идентификатор персональных данных" – к нему относятся фамилия, имя и отчество в совокупности, ИИН, изображение лица, а также биометрический вектор лица и его производные.

Выявляемые нарушения

С 2024 года в Казахстане проведено 648 внеплановых проверок соблюдения требований кибербезопасности и защиты персональных данных, по итогам которых к нарушителям применены штрафные санкции.

Среди наиболее распространенных нарушений – отсутствие согласия на обработку персональных данных, отсутствие внутренней политики информационной безопасности, нехватка базовых средств защиты, отсутствие многофакторной аутентификации, несвоевременное обновление систем безопасности и отсутствие подключения к центрам обеспечения кибербезопасности.

В общем, как указывают официальные лица, новые требования в первую очередь направлены не только на усиление технической защиты, но и на развитие киберкультуры среди сотрудников, повышение ответственности организаций и более надежную защиту персональных данных граждан.