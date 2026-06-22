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Право

Новый объект цифровой инфраструктуры включили в цифровое правительство

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:26 Фото: freepik
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития внес дополнение в Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлен аппаратно-программный комплекс Министерства юстиции РК.

Как и ранее, в перечень входят цифровые системы:

  • веб-портал "цифрового правительства";
  • шлюз "цифрового правительства";
  • цифровая система "Государственная база данных "Физические лица";
  • цифровая система "Государственная база данных "Юридические лица";
  • цифровая система "Государственная база данных "Е-лицензирование";
  • цифровая система "Платежный шлюз "цифрового правительства";
  • цифровая система "Адресный регистр";
  • цифровая система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";
  • цифровая система "Интранет-портал государственных органов Республики Казахстан";
  • единая система электронного документооборота государственных органов РК;
  • цифровая система "ЗАГС";
  • цифровая система "Регистр движимого имущества";
  • цифровая система "Мобильный офис Правительства Республики Казахстан";
  • цифровая система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде";
  • автоматизированная цифровая система "Государственный земельный кадастр";
  • цифровая система "Мобильное правительство";
  • программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);
  • цифровая система "Е-обращение";
  • цифровая система "Единый электронный архив документов";
  • интегрированная цифровая система управление персоналом "Е-қызмет";
  • единая цифровая система юридической помощи "Е-заң көмегі";
  • цифровая система "Единая нотариальная информационная система";
  • цифровая система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан";
  • цифровая система технического регулирования "Е-КТРМ";
  • цифровая система "Единый государственный кадастр недвижимости";
  • цифровая система централизованного сбора и хранения информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • цифровая система "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан";
  • цифровая система "Корневой удостоверяющий центр Республики Казахстан";
  • цифровая система "Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан";
  • цифровая система "Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан";
  • цифровая система "Доверенная третья сторона Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 12 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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