Водитель хотел быстрее добраться из Костаная в Астану, поэтому пошел на хитрость
Полицейские сразу начали отслеживать автомобиль марки "Infiniti". Спустя два часа его остановили на 230-м км автодороги Астана – Петропавловск.
При проверке выяснилось, что водитель во время движения разговаривал по мобильному телефону и не был пристегнут ремнем безопасности.
"Мужчина не стал отрицать нарушение. Он пояснил, что снял номер, чтобы камеры автоматической фиксации не смогли распознать его автомобиль и зафиксировать превышение средней скорости. По словам водителя, таким образом он хотел быстрее добраться из Астаны в Костанай. В итоге в отношении водителя составлены административные материалы по трем фактам нарушений. С ним проведена профилактическая беседа".ДП Акмолинской области
Полицейские напоминают, что попытки обойти систему фото- и видеофиксации не освобождают водителей от ответственности и могут привести к дополнительным нарушениям. Соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности и отказ от телефона за рулем – обязательные условия безопасного движения.
Ранее необычный случай произошел на трассе в Акмолинской области. Полицейские заметили два грузовика Shacman одного цвета и модели. Но самое интересное было в том, что на обоих были установлены одинаковые госномера.