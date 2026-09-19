Водитель хотел быстрее добраться из Костаная в Астану, поэтому пошел на хитрость

18 сентября полицейские совместно с представителями "КазАвтоЖол" на камерах заметили водителя, который снял с автомобиля государственный регистрационный номер, сообщает Zakon.kz.

Полицейские сразу начали отслеживать автомобиль марки "Infiniti". Спустя два часа его остановили на 230-м км автодороги Астана – Петропавловск.

При проверке выяснилось, что водитель во время движения разговаривал по мобильному телефону и не был пристегнут ремнем безопасности.

"Мужчина не стал отрицать нарушение. Он пояснил, что снял номер, чтобы камеры автоматической фиксации не смогли распознать его автомобиль и зафиксировать превышение средней скорости. По словам водителя, таким образом он хотел быстрее добраться из Астаны в Костанай. В итоге в отношении водителя составлены административные материалы по трем фактам нарушений. С ним проведена профилактическая беседа". ДП Акмолинской области

Полицейские напоминают, что попытки обойти систему фото- и видеофиксации не освобождают водителей от ответственности и могут привести к дополнительным нарушениям. Соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности и отказ от телефона за рулем – обязательные условия безопасного движения.

Ранее необычный случай произошел на трассе в Акмолинской области. Полицейские заметили два грузовика Shacman одного цвета и модели. Но самое интересное было в том, что на обоих были установлены одинаковые госномера.