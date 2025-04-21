Казахстанец думал обхитрить камеры, а попал под суд

В Алматы задержан водитель автомобиля ВАЗ, который намеренно заклеил государственный регистрационный номер с целью избежать фиксации нарушений автоматическими камерами, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 21 апреля 2025 года в пресс-службе городской полиции, по решению суда в отношении нарушителя применена мера административного ареста.

Стражи порядка также напоминают: сокрытие номерного знака – это не безобидная шалость, а осознанное и опасное правонарушение.

"Любой водитель, стремящийся скрыть свои действия, представляет потенциальную угрозу для окружающих. Мы призываем к персональной ответственности. Не ищите лазеек – соблюдайте правила. Только так можно обеспечить настоящую безопасность на дорогах". Глава управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

Ранее стало известно об аресте водителя, который проехался по встречной полосе на улице Саина в Алматы.