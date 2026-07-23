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Общество

Казахстанцу хватило одной выходки, чтобы оказаться под арестом на 29 суток

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 19:43 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области жителя Кульсары арестовали на 29 суток за повторное хулиганство и нецензурную брань. Мужчина не только намусорил на улице, но и оскорбил прохожую, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Кульсары. Мужчина, находясь в общественном месте, выбросил пищевые отходы на улицу, оскорбил женщину и нецензурно выражался.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, поэтому данный случай признали повторным.

"Вину мужчины подтвердили протокол об административном правонарушении, заявление потерпевшей и другие материалы дела. Суд признал его виновным по части 2 статьи 434 КоАП РК и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 29 суток", – сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту воздушного судна.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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