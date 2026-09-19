День города: присвоено звание "Почетный гражданин города Алматы"

Аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил алматинцев с Днем города и открыл фестиваль Alma Qala Fest, организованный в честь знаменательного праздника.

Жители и гости города увидели на LED-экране достижения преображающегося прекрасного Алматы.

"Историческое место города Алматы имеет особое значение. От всей души поздравляю всех вас с Днем города! В последнее время алматинцы активно поддерживали крупные политические реформы, прошедшие в Казахстане, такие как принятие общенародной Конституции и выборы Национального курултая. XXI век – эпоха мегаполисов. Золотой город конкурирует благодаря комфортной среде для жизни, благоприятной атмосфере для бизнеса, условиям для туристов и возможностям для интеллектуальных стартапов. Иными словами, сама мировая конкуренция сместилась в сторону городов", – сказал аким Алматы.

Фото: акимат Алматы

Он отметил, что со временем требования будут становиться все жестче, и призвал горожан вместе развивать и благоустраивать Алматы.

На торжественном мероприятии аким Алматы Дархан Сатыбалды наградил выдающихся людей, оставивших особый след в развитии города, отметил их вклад в его становление и развитие и выразил благодарность от имени жителей Алматы.

"Уважаемые алматинцы, как вы знаете, существует почетное звание "Почетный гражданин", которым награждают людей, внесших вклад в развитие нашего города. В Алматы некоторое время присвоение этого почетного звания было приостановлено. С этого года мы возобновили вручение награды "Почетный гражданин города". В связи с этим сегодня я награждаю ряд жителей, внесших значительный вклад в развитие нашего города", – сказал глава города.

Звания "Почетный гражданин города Алматы" удостоены: ветеран труда Гайникен Бибатырова, выдающийся строитель-инженер Клара Летникова, художник-живописец Амандос Аканаев, архитектор Орысбай Баймурзаев, опытный врач Орынбай Дайырбеков, ученый-хирург Болатбек Баймаханов, директор ТОО "Алматылифт" Калдыбай Казанбаев, главный инженер ГКП "Алматы тазалық" Александр Кин, заслуженный тренер РК Амин Туяков, выдающийся скрипач, дирижер и композитор Мурат Серкибаев.

Фото: акимат Алматы

Директор ТОО "Алматылифт" Калдыбай Казанбаев, также удостоенный почетного звания, отметил особую атмосферу Алматы и поблагодарил горожан:

"Наверное, не только благодаря тому, что президент родился в Алматы, у нас есть алматинский дух, как сказал аким. Он всегда помогал делать наш город красивым. Желаю всем алматинцам благополучия и счастья".

"Сегодня, в этот праздничный день, уважаемые алматинцы, я выражаю вам огромную благодарность. Именно вы превратили наш город в центр притяжения. На протяжении 23 лет я непосредственно участвовала в работе по развитию и благоустройству этого города. Но я никогда не думала, что, стоя на этой сцене, получу высокое звание "Почетный гражданин города Алматы". На мой взгляд, это не просто награда, но и большой стимул передавать молодежи свой многолетний опыт и делиться им. Давайте и дальше вместе развивать и благоустраивать наш город", – сказала кавалер орденов Трудового Красного Знамени и "Құрмет" Клара Летникова.

Фото: акимат Алматы

История Алматы – это не только история его красивых улиц и величественных зданий. Это история людей, которые служили этому городу всем сердцем. А звание "Почетный гражданин" – яркое признание этого труда перед всем обществом.

Фото: акимат Алматы

Торжественную атмосферу дополнил концерт отечественных звезд эстрады, среди которых Алтынбек Корасбаев, Жубаныш Жексенулы, Женис Сейдуллаулы и Мадина Садуакасова.

Отметим, что фестиваль Alma Qala Fest продлится два дня. В настоящее время на площади Абая работают "Алма аймағы", "Городок мастеров", зоны детских и крафтовых игр, AI & ROBOT ZONE и фудкорт.