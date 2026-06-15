Кому и как может быть присвоено звание "Почетного гражданина"

Приказом заместителя премьер-министра – министра культуры и информации от 9 июня 2026 года утверждены Типовые правила присвоения звания "Почетный гражданин области (города, района)", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что присвоение звания "Почетный гражданин области (города, района)" является признанием и поощрением со стороны общества многолетней плодотворной деятельности и инициативности граждан, внесших значительный трудовой вклад, а также направлено на повышение трудовой и общественной активности граждан.

Звание "Почетный гражданин" присваивается гражданам РК и иностранным гражданам, трудившимся в области (городе, районе) не менее 10 лет, соответствующим одному из следующих требований:

за мужество, проявленное при исполнении профессионального или гражданского долга, а также внесшим вклад в работу по укреплению законности и правопорядка;

государственным, политическим и общественным деятелям, за эффективную деятельность в сфере местного государственного управления и самоуправления, а также за вклад в социально-экономическое развитие региона;

за достижения в общественной деятельности и за благотворительную деятельность;

внесшим вклад в развитие сфер спорта и культуры, науки, образования, здравоохранения, строительства, предпринимательства, бизнеса и сельского хозяйства в области (городе, районе);

за выдающийся труд, внесенный в сохранение целостности независимого и суверенного Казахстана, укрепление межэтнических отношений и согласия, дружбы и сотрудничества.

Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин" вносятся местными исполнительными органами, творческими союзами и другими организациями в произвольной форме.

В наградном листе излагаются данные, характеризующие личность представляемого к званию "Почетный гражданин", общий трудовой стаж работы в соответствующей сфере деятельности, сведения о трудовой, профессиональной или общественной деятельности лица, конкретные заслуги, сведения об эффективности и качестве работы.

Наградной лист подписывается руководителем организации и заверяется печатями подписавших организаций.

Представление на каждого представляемого к званию "Почетный гражданин" готовится отдельно.

Поступившие менее чем за 30 дней до заседания Комиссии по государственным наградам РК при акимате городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей наградные документы к рассмотрению не принимаются.

Наградной лист оформляется Комиссией по государственным наградам.

Изготовление медалей и удостоверений к ним, а также их учет и хранение возлагаются на аппарат акима области (города, района).

Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин", поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры самостоятельно, не рассматриваются.

Повторное представление лица, имеющего звание "Почетный гражданин" города или района области, не допускается.

Посмертное присвоение звания "Почетный гражданин" может производиться за мужество, отвагу, героизм, проявленные при защите интересов страны и в случаях, связанных со спасением человеческих жизней.

Ходатайство рассматривается Комиссией по государственным наградам.

Звание "Почетный гражданин" может присваиваться до десяти гражданам РК и иностранным гражданам каждые два года.

По случаю юбилейной даты области (города, района) присвоение звания "Почетный гражданин" дополнительно осуществляется каждые пять лет и может быть присвоено до пяти гражданам РК и иностранным гражданам.

По предложению акима области (города, района) звание "Почетный гражданин" может быть присвоено гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам, оказавшим помощь в ликвидации или предупреждении последствий опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия или иной аварийной ситуации.

Решение соответствующего маслихата о присвоении звания "Почетный гражданин" публикуется в местных масс-медиа.

Звание "Почетный гражданин" не может быть присвоено:

лицам, имеющим судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке на момент представления к званию "Почетный гражданин";

лицам, признанным судом недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Приказ вводится в действие с 23 июня 2026 года.