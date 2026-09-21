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Общество

Казахстанцу на Toyota Camry выписали штраф и конфисковали устройство: за что

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, полиция, авто, судья, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 11:18 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
В Жамбылской области водителя с "мигалкой" привлекли к ответственности. Подробности дела сегодня, 21 сентября 2026 года, раскрыли в Меркенском районном суде, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что дело об административном правонарушении рассмотрено по факту нарушения правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (ч. 1 ст. 603 КоАП РК).

"Постановлением суда гражданин Ж. признан виновным по ч. 1 ст. 603 КоАП, и ему назначен штраф в размере 64 тыс. тенге с конфискацией устройства".Меркенский районный суд Жамбылской области

Судом установлено, что в августе текущего года примерно в ночное время мужчина управлял автомобилем марки Toyota Camry в селе Т. Рыскулова Меркенского района с незаконно установленными на переднюю часть автомобиля красно-синими световыми сигналами.

"Вина доказана показаниями сторон, протоколом и рапортом инспектора полиции. В суде правонарушитель полностью признал вину".Меркенский районный суд Жамбылской области

Как отмечается, постановление вступило в законную силу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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