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Общество

Астанчанина арестовали из-за свадебного салюта

Салют, пиротехника, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 05:19 Фото: pexels
25-летнему жителю Астаны назначили административный арест сроком на пять суток из-за запуска салюта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 19 сентября 2026 года в Департаменте полиции Астаны, мужчина после завершения свадьбы друга решил запустить праздничный фейерверк напротив ресторана, нарушив покой жителей близлежащих жилых комплексов.

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства", – указали в ДП столицы.

Полицейские напоминают, что праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением общественного порядка. Нарушение тишины, а также действия, выражающие явное неуважение к окружающим, влекут установленную законодательством административную ответственность.

Еще одного жителя столицы арестовали из-за опасного дрифта на дорогах. По данным полиции, он создал прямую угрозу для других участников дорожного движения, проявил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок агрессивной ездой.

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Камила Салкымбаева
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