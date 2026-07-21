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Происшествия

Экстремальная поездка казахстанки на капоте авто обернулась наказанием

девушка, авто, капот, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 13:45 Фото: polisia.kz
В Семее сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя и пассажира, допустивших грубое нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Подробности 21 июля 2026 года раскрыли в Департаменте полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеозапись, на которой пассажирка находилась на капоте движущегося автомобиля Toyota RAV4.

"Личности участников были оперативно установлены. За рулем автомобиля находилась 22-летняя жительница города. Она привлечена к ответственности за перевозку пассажира вне кабины (салона) транспортного средства. Также к ответственности привлечена 24-летняя пассажирка, которая во время движения находилась на капоте автомобиля, нарушив требования ПДД".Пресс-служба ДП области Абай

Стражи порядка подчеркивают, что подобные действия представляют реальную угрозу жизни и здоровью. Даже незначительное торможение, резкий маневр или дорожно-транспортное происшествие могут привести к падению человека и тяжелым травмам.

Полицейские призывают граждан не подвергать опасности себя и окружающих ради эффектных фотографий, видеороликов или публикаций в социальных сетях. Дорога предназначена для безопасного движения, а не для опасных экспериментов.

19 июля 2026 года стало известно, что в Павлодаре полицейские привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая устроила опасные съемки для соцсетей на проезжей части. Девушка нарушила Правила дорожного движения ради минутного ролика в Instagram.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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