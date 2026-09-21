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Общество

В Казахстане могут полностью запретить граффити, наносящие ущерб общественным местам

Казахстан, граффити, запрет, планы, правительство, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:58 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов 21 сентября 2026 года провел совещание по реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в выступлении в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" 19 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза правительства, отдельно рассмотрены меры по недопущению вандализма и порчи общественных пространств.

МВД принимаются меры по пресечению фактов вандализма. За осквернение памятников культурного наследия и природных объектов расследовалось 11 уголовных дел. Совместно с волонтерами удалено 80 тыс. рисунков и надписей, так называемых наркограффити. За пропаганду и рекламу наркотиков возбуждено 81 уголовное дело, осуждены 19 человек. В рамках работы цифрового сервиса "Нет наркотикам" граждане сообщили в полицию о 150 фактах нарушений. Также осуществляется мониторинг объектов с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ.

министр внутренних дел РК Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:58

Фото: primeminister.kz

Отмечается, что министр внутренних дел Ержан Саденов представил предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере.

В частности, предлагается установить запрет на нанесение надписей и рисунков на общественные здания и сооружения и предусмотреть административную ответственность за его нарушение.

В свою очередь премьер-министр подчеркнул важность работы по пресечению проявлений вандализма и злостного хулиганства в городах. Даны соответствующие поручения.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:58

Фото: primeminister.kz

"Министерству внутренних дел необходимо подготовить предложения по внесению изменений в законодательство в целях установления полного запрета на все виды "граффити", наносящие ущерб общественным местам, для недопущения вандализма и хулиганства", – поручил Олжас Бектенов.

Координация работы по исполнению поручений закреплена за первым заместителем премьер-министра Нурлыбеком Налибаевым.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 14:58

Фото: primeminister.kz

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити. Глава государства убежден, что в казахстанских городах этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого "творчества", уродующего муниципальные территории по всему миру, поскольку оно является проявлением вандализма и злостного хулиганства.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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