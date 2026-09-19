Токаев поручил усилить борьбу с граффити в Астане

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Акорде, в казахстанских городах, убежден глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого "творчества", уродующего муниципальные территории по всему миру как проявлений вандализма и злостного хулиганства.

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Ранее Токаеву доложили о масштабном благоустройстве Астаны.