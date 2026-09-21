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Общество

Грозовые дожди, туман и угроза пожаров: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 20:02 Фото: pixabay
В ряде регионов Казахстана на 22 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. По области, а также в Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау и Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу в горных районах ожидаются дождь, днем гроза. Ветер северо-западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. По области и в Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем на севере и юге – небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь, гроза и чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на западе и юго-западе ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на севере и в центре – туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке и в центре порывы 15-20 м/с. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-западный, северный, днем на западе и юге порывы 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на юго-востоке и в горных районах ожидается ветер северный, северо-восточный, временами порывы 15–20 м/с. По области и в Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в Алматы – высокая. В горных зонах Алматы ночью порывы ветра до 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области на западе, юге, северо-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман, на севере – чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области в горных районах ожидается ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с. В области и Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в "Казгидромете" предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 сентября 2026 года. Из него следует, что лето в Казахстане пока не сдает свои позиции и в некоторых регионах страны ожидается жара до +32°С. При этом прогнозируются и дожди с грозами. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Канат Болысбек
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