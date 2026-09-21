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Общество

Лето vs осень: дожди с грозами и жара до +32°С накроют Казахстан

солнце, облака, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:29 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 сентября 2026 года. Из него следует, что лето пока не сдает свои позиции и в некоторых регионах страны ожидается жара до +32°С. При этом прогнозируются и дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в прогнозе пресс-службы РГП "Казгидромет":

"В начале новой недели в Казахстане с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами. При этом температурный фон будет комфортным для данного времени года".

В дневные часы температура воздуха составит:

  • на западе – +25…+32°С,
  • на северо-западе – +20…+31°С,
  • на севере, в центральных регионах – +18…+27°С,
  • на востоке – +13…+23°С.
"На юге и юго-востоке воздух прогреется до +25…+32°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 10:29
От +31 до +20°С: погода резко изменится в Алматы

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 21 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана. Подробнее – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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