Лето vs осень: дожди с грозами и жара до +32°С накроют Казахстан
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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 сентября 2026 года. Из него следует, что лето пока не сдает свои позиции и в некоторых регионах страны ожидается жара до +32°С. При этом прогнозируются и дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.
Как говорится в прогнозе пресс-службы РГП "Казгидромет":
"В начале новой недели в Казахстане с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами. При этом температурный фон будет комфортным для данного времени года".
В дневные часы температура воздуха составит:
- на западе – +25…+32°С,
- на северо-западе – +20…+31°С,
- на севере, в центральных регионах – +18…+27°С,
- на востоке – +13…+23°С.
"На юге и юго-востоке воздух прогреется до +25…+32°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы.
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Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 21 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана. Подробнее – по ссылке.
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