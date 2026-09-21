Лето vs осень: дожди с грозами и жара до +32°С накроют Казахстан

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 22, 23 и 24 сентября 2026 года. Из него следует, что лето пока не сдает свои позиции и в некоторых регионах страны ожидается жара до +32°С. При этом прогнозируются и дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в прогнозе пресс-службы РГП "Казгидромет": "В начале новой недели в Казахстане с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются дожди с грозами. При этом температурный фон будет комфортным для данного времени года". В дневные часы температура воздуха составит: на западе – +25…+32°С ,

, на северо-западе – +20…+31°С ,

, на севере, в центральных регионах – +18…+27°С ,

, на востоке – +13…+23°С. "На юге и юго-востоке воздух прогреется до +25…+32°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы местами прогнозируются туманы. Материал по теме От +31 до +20°С: погода резко изменится в Алматы Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 21 сентября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана. Подробнее – по ссылке.

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