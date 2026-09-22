Ремни, телефоны и встречка: дроны МВД начали масштабную охоту на нарушителей в Казахстане
Фото: пресс-служба МВД РК
Дроны помогают сотрудникам полиции Казахстана контролировать дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно получать информацию с воздуха. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) страны озвучили статистику пойманных дронами водителей, сообщает Zakon.kz.
Известно, что современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени.
Технологии уже показывают практический результат.
К примеру, за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД.
В их числе:
- 3 198 нарушений требований по использованию ремней безопасности;
- 2 055 фактов использования сотового телефона за рулем;
- 1 678 выездов на встречную полосу;
- 1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
- 1 207 нарушений правил маневрирования;
- 771 нарушение правил обгона;
- 87 фактов управления транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.
"Еще более 9 тысяч составили иные нарушения Правил дорожного движения (ПДД)".Пресс-служба МВД РК
9 сентября 2026 года в МВД рассказывали о масштабной зачистке Шуской долины с помощью летательных аппаратов, авиации и космического мониторинга.
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