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Общество

Ремни, телефоны и встречка: дроны МВД начали масштабную охоту на нарушителей в Казахстане

дрон, грузовик, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 09:14 Фото: пресс-служба МВД РК
Дроны помогают сотрудникам полиции Казахстана контролировать дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно получать информацию с воздуха. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) страны озвучили статистику пойманных дронами водителей, сообщает Zakon.kz.

Известно, что современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени.

Технологии уже показывают практический результат.

К примеру, за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД.

В их числе:

  • 3 198 нарушений требований по использованию ремней безопасности;
  • 2 055 фактов использования сотового телефона за рулем;
  • 1 678 выездов на встречную полосу;
  • 1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
  • 1 207 нарушений правил маневрирования;
  • 771 нарушение правил обгона;
  • 87 фактов управления транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.
"Еще более 9 тысяч составили иные нарушения Правил дорожного движения (ПДД)".Пресс-служба МВД РК

9 сентября 2026 года в МВД рассказывали о масштабной зачистке Шуской долины с помощью летательных аппаратов, авиации и космического мониторинга.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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