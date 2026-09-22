Ремни, телефоны и встречка: дроны МВД начали масштабную охоту на нарушителей в Казахстане

Дроны помогают сотрудникам полиции Казахстана контролировать дорожную обстановку, выявлять правонарушения и оперативно получать информацию с воздуха. В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) страны озвучили статистику пойманных дронами водителей, сообщает Zakon.kz.

Известно, что современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оснащены камерами, способны выполнять автоматизированные полеты и передавать видео в режиме реального времени.

Технологии уже показывают практический результат.

К примеру, за восемь месяцев 2026 года с помощью беспилотников выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД.

В их числе:

3 198 нарушений требований по использованию ремней безопасности;

2 055 фактов использования сотового телефона за рулем;

1 678 выездов на встречную полосу;

1 481 нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

1 207 нарушений правил маневрирования;

771 нарушение правил обгона;

87 фактов управления транспортом без государственных регистрационных номерных знаков.

"Еще более 9 тысяч составили иные нарушения Правил дорожного движения (ПДД)". Пресс-служба МВД РК

9 сентября 2026 года в МВД рассказывали о масштабной зачистке Шуской долины с помощью летательных аппаратов, авиации и космического мониторинга.