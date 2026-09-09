4 ОПГ, 21 тонна и десятки плантаций: в МВД рассказали о масштабной зачистке Шуской долины

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана подвели предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2026", сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что Шуская долина занимает обширную территорию площадью свыше 60 тыс. га и привлекает внимание наркопреступников.

Кроме того, предпесковые зоны южных регионов страны создают благоприятные условия для культивирования наркосодержащих растений.

"В этой связи для эффективного выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков в указанные регионы стягиваются силы и средства, задействованные на данную операцию. При этом активно применяются летательные аппараты, авиация и космический мониторинг". Пресс-служба МВД РК

Так, за три месяца республиканской операции пресечено более двух тысяч наркоправонарушений, ликвидировано четыре ОПГ, не допущена в оборот 21 тонна наркотиков.

"Зарегистрировано 256 фактов культивирования наркосодержащих растений, уничтожены десятки наркоплантаций. В жилых массивах ликвидировано 25 фитолабораторий, оборудованных для искусственного выращивания наркосодержащих растений". Пресс-служба МВД РК

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