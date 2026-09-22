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Общество

Три города Казахстана остаются на особом контроле перед отопительным сезоном

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 10:24 Фото: freepik
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал о подготовке регионов к отопительному сезону и назвал города, где ремонт теплосетей еще не завершен, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, с 14 сентября отопительный сезон начат в Павлодарской области, а до 1 октября ожидается его начало в северных и восточных регионах, в зависимости от погодных условий.

"В целом, ремонтные работы ведутся согласно утвержденному графику. На энергоисточниках сформирован необходимый запас топлива и состав стартового оборудования для начала отопительного сезона. Ремонт 17 тыс. километров линий электропередачи выполнен в полном объеме, и на завершающей стадии находятся работы на девяти подстанциях. Также общая готовность тепловых сетей составляет 97%, или 366 километров при плане 377 километров", – озвучил Ерлан Аккенженов.

Он подчеркнул, что ряд регионов находится на особом контроле Минэнерго и правительства.

"Так, на прошлой неделе в городе Сатпаеве завершена реконструкция тепловой магистрали, и сейчас выполняется промывка и опрессовка сети. По тепловым магистралям Петропавловска готовность составляет 90%, и все работы будут завершены к концу текущей недели. По трем проектам в Семее за отчетную неделю работы выполнены на 15%, и общее исполнение плана составляет 70%. Вместе с тем поставка насосов и теплообменников ожидается лишь к 26 сентября", – перечислил Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что акимату региона необходимо ускорить поставку оборудования.

"В городе Степногорске в течение прошедшей недели реконструкция тепловой магистрали выполнена на 24%, и общая готовность сети составляет 76%. Срок завершения ожидается 25 сентября текущего года. В этой связи регионам необходимо завершить ремонтные работы в максимально сжатые сроки. В свою очередь со стороны министерства будет продолжен ежедневный контроль с выездом на место", – продолжил Ерлан Аккенженов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что в ряде регионов ремонтные работы еще не завершены. Он поручил акимам взять их завершение под личный контроль и уделить особое внимание запуску тепла в Семее, Степногорске и Петропавловске.

11 сентября 2026 года стало известно, что Астана готовится к зиме с профицитом тепловой мощности.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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