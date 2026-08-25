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Общество

На крупных ТЭЦ Казахстана стало больше технологических нарушений

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 25 августа 2026 года рассказал, что делается для того, чтобы отопительный сезон в Казахстане прошел без аварий, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что на сетях теплоснабжения запланированы ремонтные работы по реконструкции и капитальному ремонту 377 км тепловых сетей. Выполнено 246 км или 65%.

"С начала года технологические нарушения на электростанциях снизились на 5,6% – до 891 случая. Вместе с тем отмечено увеличение технологических нарушений на Карагандинском ТОО "ГРЭС Топар", АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2, ТЭЦ АО "3-Энергоорталык" в Шымкенте и ГРЭС АО "ЕЭК" в Аксу. По указанным технологическим нарушениям, в рамках компетенции, Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и приняты меры", – заверил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев заявил, что два региона Казахстана отстают от графика подготовки к отопительному сезону.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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