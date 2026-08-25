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Экономика и бизнес

Более 71 млрд тенге задолжали электростанции за газ и уголь

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства 25 августа 2026 года назвал сумму, выделенную из резерва правительства на подготовку к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго сообщил, что на сегодня отмечается значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. В пример он привел задолженность электростанций перед АО "Qazaqgaz Aimaq", которая составляет 71,9 млрд тенге. ТЭЦ задолжали ТОО "Богатырь Комир" 87 млн тенге.

Казахстан, отопление, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:17

Фото: скрин слайдов МЭ РК

"Для принятия безотлагательных мер в рамках подготовки энергетической инфраструктуры страны к отопительному сезону из резерва правительства выделено 27,9 млрд тенге, в том числе 12,7 млрд тенге на ремонт и строительство тепловых источников, 8,4 млрд тенге на строительство и реконструкцию тепловых сетей и 6,8 млрд тенге на реконструкцию электрических сетей", – сообщил Ерлан Аккенженов.
ТЭЦ, деньги, правительство , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 11:17

Фото: скрин слайдов МЭ РК

25 августа 2026 года Ерлан Аккенженов сообщил, что на крупных ТЭЦ Казахстана стало больше технологических нарушений.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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