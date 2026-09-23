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Общество

"Шумовые камеры" и спецстоянки: депутат предложил усилить контроль за ночными гонками

Выхлоп, выхлопная труба, выхлопные трубы, выхлопные газы, выхлопной газ, выхлопные газы машин, выхлопные газы автомобилей, выхлопы, контроль загрязнения, мониторинг воздуха, экопост, экопосты, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 12:39 Фото: pexels
Депутат Кендебай Адамбек на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года рассказал, как можно выявлять и наказывать водителей и мотоциклистов, которые устраивают шумные заезды по ночам, передает корреспондент Zakon.kz.

Кендебай Адамбек сообщил, что основанием для настоящего депутатского запроса стали обращения граждан в связи с систематическим нарушением общественного порядка в ночное время.

"На центральных улицах и проспектах городов владельцы мототранспорта и тюнингованных автомобилей регулярно устраивают несанкционированные заезды. Их действия сопровождаются превышением скорости, использованием пиротехники и умышленным созданием сильного шумового эффекта в зонах жилой застройки. Данная проблема давно вышла за рамки обычного нарушения правил дорожного движения. Она носит характер вызова общественной безопасности, грубо попирая конституционные права граждан на отдых, тишину и покой", – заявил депутат.

Однако, по его словам, нарушители чаще всего остаются безнаказанными, так как такие нарушения крайне редко подлежат фиксации и рассматриваются только по обращению граждан. При этом, по его мнению, действующие штрафы за нарушение тишины в ночное время носят символический характер – 5 МРП, или 21 625 тенге, и не останавливают правонарушителей.

Для решения проблемы он предлагает инициировать пилотный проект по интеграции специализированных акустических комплексов и шумомеров в системы фото- и видеофиксации для автоматического выявления превышения допустимого уровня шума. Также предлагается сформировать постоянные совместные экипажи патрульной полиции и участковых инспекторов для оперативного пресечения ночных гонок и проверок транспорта на предмет незаконного изменения выхлопных систем, с тем чтобы помещать транспортные средства нарушителей на специализированные стоянки до устранения технических изменений.

"Просим дать оценку соизмеримости наказания за нарушение тишины в ночное время с последствиями и уровнем благополучия граждан. Разработать и внедрить алгоритм квалификации дорожных правонарушений как мелкого хулиганства, четко закрепив критерии умышленного демонстративного неуважения к обществу и порядок сбора доказательной базы", – резюмировал Кендебай Адамбек.

Ранее депутат предложил разработать "Карту вандалоопасных зон" для борьбы с незаконным граффити.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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