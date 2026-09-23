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Общество

"Карту вандалоопасных зон" предлагает разработать депутат

вандалы, Курултай, депутат , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 11:44 Фото: magnific
Депутат Мейрамбай Кемалов на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года рассказал, как можно бороться с вандалами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мейрамбай Кемалов заявил, что основанием для депутатского запроса являются порчи городской инфраструктуры и несанкционированные граффити.

"Вопрос стал крайне актуальным после поручения главы государства жестко пресекать несанкционированные граффити и приравнивать их к вандализму и хулиганству. Несмотря на введение строгих административных арестов (от 20 до 30 суток по ст. 434 КоАП) и усиления уголовной ответственности (по ст. 294 УК), уличные вандалы продолжают наносить ущерб на места общего пользования", – заявил он.

По словам депутата, уличному вандализму способствуют ряд факторов. Первое, низкая оперативность выявления актов вандализма "по горячим следам" и установления нарушителей. Отсюда – ощущение безнаказанности. Второе, нехватка урбан-зон для легального стрит-арта.

"Обычно такие действия совершаются за считанные минуты, в основном в ночное время, в масках и в капюшонах. Объектами являются фасады зданий, остановки, подземные переходы или другие общественные места", – добавил Мейрамбай Кемалов.

В этой связи он предлагает правительству совместно с Генеральной прокуратурой проработать вопрос о введении полного запрета на самовольное нанесение графических и иных изображений на фасады зданий и другие места общего пользования.

Министерству внутренних дел он предлагает создать "Карту вандалоопасных зон" по аналогии с "Картой уголовных правонарушений" для круглосуточного видеоконтроля районов повышенного риска, принятия адресных профилактических мер, усиления патрулирования, видеонаблюдения, освещения и благоустройства указанных территорий. Тогда как министерствам просвещения, информации и культуры предлагается усилить разъяснительную работу, особенно, среди молодежи о неправомерности таких деяний и возможных последствиях.

"Местным исполнительным органам необходимо создать оперативные группы для закрашивания или восстановления в первоначальное состояние этих объектов, а также выделить площадки и стены для уличных художников", – резюмировал Мейрамбай Кемалов.

19 сентября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, пытающихся разрисовывать стены общественных зданий граффити.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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