Специальные стимулы для педагогов дополнительного образования в селах предложил ввести депутат

Депутат Шахмардан Байманов на пленарном заседании Курултая 10 сентября 2026 года рассказал, как расширить доступ сельских детей к дополнительному образованию, передает корреспондент Zakon.kz.

Бактыбек Бибаев сообщил, что по итогам 2025 года дополнительным образованием охвачены 3,5 млн детей, что составляет 90% от общего числа детей. Из них 2,2 млн детей посещают бесплатные кружки и секции.

"Количество организаций дополнительного образования превысило 2 тыс. Это хороший показатель. Однако за общей статистикой сохраняется разница в возможностях сельских и городских детей. Сегодня в стране обучается более 4,1 млн школьников. Возможности получения дополнительного образования по направлениям спорта, искусства, музыки, робототехники и IT у сельских и городских детей неодинаковы. Проблема не только в наличии кружков. Проблема – в возможности выбора. Если в городе выбор широк, то в небольших и отдаленных селах он зачастую ограничивается несколькими кружками", – сетует депутат.

Он считает, что возможности ребенка не должны зависеть от его места проживания. В этой связи он предлагает ввести принцип "Одно село – несколько возможностей", широко использовать школы, дома культуры, библиотеки и спортивные объекты, а для небольших и отдаленных сел – развивать мобильную систему дополнительного образования.

"Предлагаем ввести специальный механизм стимулирования педагогов и специалистов дополнительного образования, работающих в сельской местности, а также территориальный корректирующий коэффициент для сельских и отдаленных населенных пунктов. При этом необходимо учитывать удаленность, количество детей, привлечение специалистов и транспортно-логистические расходы", – сказал депутат.

Ранее депутат Жанарбек Ашимжанов предложил конкретизировать механизм ограничения регистрации в социальных сетях детей в возрасте до 16 лет.