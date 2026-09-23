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Общество

Гнал 154 км/ч по Астане: 22-летнего лихача отправили за решетку

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 13:48 Фото: pexels
В Астане 22-летний водитель Kia K7 разогнал автомобиль до 154 км/ч. Нарушение выявили в ходе мониторинга дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Известно, что высокую скорость зафиксировали вечером 12 августа 2026 года, тогда мужчина ехал по улице Айтматова со стороны проспекта Ұлы дала.

Комментируя данное событие, в прокуратуре Астаны уточнили, что в городе действует практика привлечения к административной ответственности водителей, которые систематически и грубо нарушают правила дорожного движения. В таких случаях им вменяют мелкое хулиганство по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях.

В итоге по решению суда водитель получил 10 суток административного ареста.

"Призываем автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Превышение скорости и агрессивное вождение могут привести к тяжелым последствиям".Прокуратура Астаны

16 сентября в АО "НК "ҚазАвтоЖол" озвучили пугающую статистику нарушений на дорогах Казахстана. К примеру, один из жителей страны летел на скорости 232 км/ч.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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