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Спорт

Мексиканцу "Копенгагена" грозит выдворение из Дании за 111 км/ч

Футбол Депортация Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:38 Фото: Instagram/rodrigohuescas18
21-летнего мексиканского защитника клуба "Копенгаген" Родриго Уэскаса хотят депортировать из Дании. Футболист разогнался до 111 км/ч на улице, где был лимит в 50 км/ч, сообщает Zakon.kz.

По информации B.T., Уэскас ехал по одной из улиц Копенгагена со скоростью 111 км/ч, когда там было ограничение не больше 50 км/ч.

Помимо лишения прав, мексиканцу также грозит 20 дней тюрьмы, согласно местным законам.

"Я совершил ошибку и приношу извинения за проявленную недальновидность. Не выполнил своих обязанностей образца для подражания и, естественно, принимаю последствия. Мне очень жаль и стыдно".Родриго Уэскас

По этой ситуации также с разъяснениями выступил руководитель "Копенгагена".

"Как футболист "Копенгагена", он несет большую ответственность за свои действия. Родриго был ясно и четко об этом проинформирован заранее".Спортивный директор ФК "Копенгаген" Суне Смит-Нильсен

На данный момент полиция Копенгагена направила дело в суд с заявлением о депортации Родриго Уэскаса.

Мексиканский защитник стал игроком "Копенгагена" только в этом сезоне и сыграл 12 матчей в чемпионате Дании.

Между тем накануне в НХЛ определилась первая пара розыгрыша Кубка Стэнли-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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