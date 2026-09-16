Летел на скорости 232 км/ч: озвучена пугающая статистика нарушений на дорогах Казахстана

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" сегодня, 16 сентября 2026 года, заявили, что с начала года на платных дорогах Казахстана зафиксировано свыше 661 тыс. нарушений скоростного режима, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют: на сегодняшний день на платных автодорогах применяются два механизма контроля скорости.

На 11 участках действует контроль средней скорости: система определяет время, за которое автомобиль преодолевает определенный отрезок дороги, и рассчитывает среднюю скорость движения. Этот механизм был внедрен в 2025 году.

Так, с 1 января по 14 сентября 2026 года по результатам контроля средней скорости передано более 518 тыс. нарушений. Это порядка 78% от общего количества переданных фактов превышения скорости.

Кроме того, на 23 платных участках осуществляется фиксация превышения установленного скоростного режима – непосредственно в зоне действия соответствующего ограничения.

С начала 2026 года передано более 143,2 тыс. таких нарушений.

Дорожная компания также показала фото нарушителя, который разогнался до 232 км/ч при разрешенной скорости 140 км/ч.

Водителей Казахстана в очередной раз настоятельно просят соблюдать установленный скоростной режим не только в местах расположения камер, но и на всем протяжении маршрута.

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