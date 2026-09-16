#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
447.88
516.58
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+25°
$
447.88
516.58
5.29
Общество

Летел на скорости 232 км/ч: озвучена пугающая статистика нарушений на дорогах Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 11:40 Фото: Zakon.kz
В АО "НК "ҚазАвтоЖол" сегодня, 16 сентября 2026 года, заявили, что с начала года на платных дорогах Казахстана зафиксировано свыше 661 тыс. нарушений скоростного режима, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют: на сегодняшний день на платных автодорогах применяются два механизма контроля скорости.

На 11 участках действует контроль средней скорости: система определяет время, за которое автомобиль преодолевает определенный отрезок дороги, и рассчитывает среднюю скорость движения. Этот механизм был внедрен в 2025 году.

Так, с 1 января по 14 сентября 2026 года по результатам контроля средней скорости передано более 518 тыс. нарушений. Это порядка 78% от общего количества переданных фактов превышения скорости.

Кроме того, на 23 платных участках осуществляется фиксация превышения установленного скоростного режима – непосредственно в зоне действия соответствующего ограничения.

С начала 2026 года передано более 143,2 тыс. таких нарушений.

Дорожная компания также показала фото нарушителя, который разогнался до 232 км/ч при разрешенной скорости 140 км/ч.

авто, трасса, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 11:40

Фото: Telegram/qazavtojol

Водителей Казахстана в очередной раз настоятельно просят соблюдать установленный скоростной режим не только в местах расположения камер, но и на всем протяжении маршрута.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 11:40
Смертельный обгон на трассе Астана – Алматы: опубликовано видео жесткого ДТП

Немного ранее мы писали о том, как остановка грузовика без "аварийки" едва не привела к трагедии на трассе Астана – Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Нарушения скорости на республиканских дорогах будут фиксировать
10:42, 23 мая 2024
Нарушения скорости на республиканских дорогах будут фиксировать
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
16:24, 03 марта 2026
Искусственный интеллект начнет контролировать дороги Казахстана
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
17:54, 27 ноября 2025
"ҚазАвтоЖол" рассказал о содержании и развитии сети платных дорог Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Голкипер &quot;Кызылыжара&quot; Дмитрий Челядник попал в заявку сборной Молдовы на матчи Лиги наций
11:39, Сегодня
Голкипер "Кызылыжара" Дмитрий Челядник попал в заявку сборной Молдовы на матчи Лиги наций
Абубакар Нурмагомедов
11:17, Сегодня
Нурмагомедов выступит на турнире PFL в Дубае
Бибисара Асаубаева
10:54, Сегодня
Бибисара Асаубаева не сыграет в первом туре на 46-й шахматной Олимпиаде
Елена Рыбакина на корте US Open
10:54, Сегодня
Где и с кем может сыграть Елена Рыбакина после победы на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: