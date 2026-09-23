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Общество

Более 757 тысяч зеленых насаждений высадили в Астане с начала года

Астана, зелень, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:40 Фото: пресс-служба акимата города Астана
Масштабное озеленение охватывает все шесть районов города: новые посадки появляются вдоль улиц, в парках, скверах, дворах и крупных общественных пространствах, сообщает Zakon.kz.

Сегодня зеленый фонд Астаны насчитывает более 4 млн насаждений. Еще около 14 млн деревьев и кустарников растут на территории "Зеленого пояса". Ежегодно в столице высаживают не менее одного миллиона новых растений.

В частности, с начала года в городе высадили 27 тыс. деревьев, 322,4 тыс. декоративно-цветущих кустарников, 28 тыс. растений для живых изгородей, 130,7 тыс. кустарников и 249,2 тыс. многолетних цветов.

парк Астана, деревья, зелень, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:40

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Озеленение Астаны ведется комплексно. Новые деревья и кустарники высаживают не только в парках и скверах, но и вдоль крупных городских магистралей, в том числе на улицах Сыганак и Керей-Жанибек хандар, проспектах Кабанбай батыра и Улы Дала. На отдельных участках формируются полноценные зеленые зоны из тысяч деревьев.

Одним из ключевых проектов является аллея "Мыңжылдық". Уже благоустроен новый сквер за Казахским музыкально-драматическим театром имени К. Куанышбаева. Со стороны вокзала "Нұрлы жол" создается зеленый парк, который станет продолжением аллеи.

Новые зеленые пространства появляются и внутри городских кварталов. На пересечении улицы К. Сатпаева и проспекта Б. Момышулы вместо планировавшегося жилого комплекса открыт новый сквер. Здесь обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха, установлены современные малые архитектурные формы, высажены деревья, кустарники и цветочные композиции.

трава, деревья, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:40

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Преобразилась и территория вокруг столичного цирка. На ранее пустовавших участках появились новые деревья и кустарники, обновлена детская площадка, созданы комфортные места для прогулок и отдыха.

Новые зеленые насаждения появились и в сквере "КазМунайГаз". Здесь высадили 100 деревьев. Благоустройство территории общей площадью 6 га близится к завершению. В целом зеленый фонд сквера будет насчитывать более 2 тыс. деревьев.

Продолжается реализация второго этапа зеленого бульвара GreenLine протяженностью 2,3 км. Через жилые кварталы формируется непрерывный пешеходный маршрут с деревьями, кустарниками и многолетними растениями, зонами отдыха, детскими площадками и общественными пространствами. Проект позволит создать более комфортный микроклимат и увеличить количество теневых зон в городской среде.

деревья, парк, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:40

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Озеленение города также проводится в рамках осеннего экологического месячника "Таза Қазақстан", который проходит во всех районах Астаны с 12 сентября по 10 октября. В ходе общегородских и районных экоакций высаживают деревья и кустарники, благоустраивают парки, скверы, дворы и другие общественные пространства. Наряду с озеленением проводится санитарная очистка территорий и уборка мусора. К мероприятиям присоединяются предприятия и организации, ОСИ и КСК, представители малого и среднего бизнеса, волонтеры и жители столицы.

Наряду с новыми посадками большое внимание уделяется уходу за существующим зеленым фондом. Специалисты проводят регулярный полив, обработку растений от вредителей и болезней, вносят удобрения, восстанавливают системы орошения и выполняют другие агротехнические мероприятия.

Такой подход позволяет не только увеличивать количество зеленых насаждений, но и обеспечивать их сохранность и приживаемость.

парк, деревья, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:40

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по развитию городской инфраструктуры, благоустройству и озеленению Астаны. Работы по благоустройству ведутся во всех шести районах столицы. До конца 2026 года в Астане планируется обустроить более 170 дворов и общественных пространств. Всего за последние годы в столице обновлено около 500 парков, скверов, бульваров и дворовых территорий.

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Айсулу Омарова
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