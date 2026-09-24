Газ проводят в новые районы Караганды

В Караганде продолжается газификация частного сектора. На сегодняшний день к централизованному газоснабжению подключены уже 10 тысяч частных домов. Строительство газораспределительных сетей продолжается, сообщает Zakon.kz.

Газификация города ведется поэтапно. На сегодняшний день завершены работы на пяти пусковых комплексах, в рамках реализации которых проложено 410 км газораспределительных сетей.

В настоящее время продолжается реализация шестого пускового комплекса, который охватывает микрорайоны Кунгей и Таугуль. При этом в Таугуле строительство газораспределительных сетей уже завершено, а в Кунгее работы продолжаются.

В рамках шестого пускового комплекса проложено 165 километров газовых сетей. Жители этих микрорайонов уже могут обращаться за получением технических условий, необходимых для подключения домов к газоснабжению. Ввод шестого пускового комплекса в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года. Пресс-служба акимата города Караганды

При этом жителям рекомендуют пока не демонтировать печи и сохранить альтернативные источники отопления до полного завершения всех необходимых процедур и фактического подключения домов к газоснабжению. Это позволит избежать проблем с отоплением в переходный период.

Параллельно ведутся работы на седьмом пусковом комплексе первой очереди. Здесь прокладываются газораспределительные сети низкого и среднего давления. На сегодняшний день уже смонтировано 27 км сетей. Завершение работ запланировано на третий квартал 2027 года.

Газификация Караганды продолжается. По мере завершения следующих этапов строительства возможность подключения к централизованному газоснабжению будет появляться у жителей новых районов города.