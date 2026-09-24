На высоте 15 метров над аль-Фараби и Райымбека: раскрыты детали строительства SkyTrain в Алматы

Совсем скоро в Алматы начнут строить надземный скоростной общественный транспорт SkyTrain. Zakon.kz выяснил некоторые подробности о проекте.

Как рассказали в Управлении развития дорожной инфраструктуры города в ответе на запрос, строительство первой линии SkyTrain планируется начать уже в 2027 году. Срок завершения строительства заложен в три года – 36 месяцев.

Всего намечено строительство двух линий SkyTrain:

1-я линия пройдет по проспекту Райымбека от ТПУ "Барлык" до Талгарского тракта (ЖК "Нурия", ЖК"Алма Тау", ЖК"Достар");

пройдет по проспекту Райымбека от ТПУ "Барлык" до Талгарского тракта (ЖК "Нурия", ЖК"Алма Тау", ЖК"Достар"); 2-я линия пройдет по улицам Саина (от проспекта Райымбека) – аль-Фараби – ВОАД, до Талгарского тракта.

На первой линии запланировано обустройство 13 остановочных станций, на второй линии – 14 станций, две из которых – общие-пересадочные.

Согласно данным управления, SkyTrain будет проходить над землей на высоте, предварительно, от 10 до 15 метров.

На сегодняшний день еще неизвестна стоимость проекта – она будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Что касается вопроса о том, будут ли привлекать к разработке и строительству проекта иностранных специалистов, в ведомстве ответили, что "планируется привлечение проектных организаций для адаптации проекта под Казахстанские стандарты и требования".

Ранее стало известно, что общая протяженность линий SkyTrain, которые пройдут над дорогой, составит более 40 км.

2 июня 2026 на совещании по развитию города Алатау президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежедневно в Алматы, население которого составляет 2,36 млн человек, из Алматинской области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Он поручил активно развивать скоростной общественный транспорт.

Пока в городе реализуют проект LRT. Горожане, увидев, что он будет наземным, высказали сожаление, сравнив его с трамваями.