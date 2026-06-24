Надземный скоростной общественный транспорт появится в Алматы – утверждены маршруты

В Алматы планируют к реализации новый проект общественного транспорта – систему SkyTrain – высокоскоростной монорельсовый транспорт, сообщает Zakon.kz.

SkyTrain – это современная система надземного высокоскоростного общественного транспорта, который передвигается по эстакадам (монорельсовым или двухрельсовым путям).

В Управлении развития дорожной инфраструктуры города 24 июня 2026 года рассказали, что на сегодня определены трассы прохождения двух линий SkyTrain:

Маршрут 1-й линии – транспортно-пересадочный узел (ТПУ "Барлык") по пр. Райымбека, далее с поворотом по ул. Саина, по пр. Аль-Фараби, по ВОАД и до ТПУ "Восточные ворота". Протяженность составляет 29 км (16 станций). Срок реализации – 36 месяцев.

– транспортно-пересадочный узел (ТПУ "Барлык") по пр. Райымбека, далее с поворотом по ул. Саина, по пр. Аль-Фараби, по ВОАД и до ТПУ "Восточные ворота". Протяженность составляет 29 км (16 станций). Срок реализации – 36 месяцев. Маршрут 2-й линии – по пр. Райымбека, от ул. Саина до ТПУ "Восточные ворота". Протяженность составляет 13 км (четыре станции). Срок реализации – 36 месяцев.

Общая протяженность линий SkyTrain, которые пройдут над дорогой, составит 42 км, количество станции – 20. Средняя скорость движения поездов будет составлять 35 км/ч.

Депо проекта SkyTrain планируют разместить на территории Алматинской области Карасайского района, село Абай (около ТПУ "Барлык").

В управлении отмечают, что строительство SkyTrain в Алматы позволит перераспределить транспортные потоки и повысить пропускную способность существующей дорожной инфраструктуры, а также улучшить экологическую обстановку.

2 июня 2026 на совещании по развитию города Алатау президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежедневно в Алматы, население которого составляет 2,36 млн человек, из Алматинской области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Он поручил активно развивать скоростной общественный транспорт и до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству Skytrain от границ Алматы в восточном и западном направлениях.