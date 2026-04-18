В Алматы 19 апреля перекроют Аль-Фараби и Абая: важные детали для водителей

Фото: Zakon.kz

В воскресенье, 19 апреля 2026 года, в Алматы состоится Алматинский полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде участков улично-дорожной сети города вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Принятые меры, как отмечают в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), направлены на обеспечение безопасности участников марафона и всех жителей города. С 00:00 до 12:00 будет перекрыта северная сторона проспекта Аль-Фараби на участке от улицы Розыбакиева до улицы Мустафина. С 06:45 до 09:45 ограничения затронут северную сторону проспекта Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева. С 07:10 до 09:05 движение будет ограничено на проспекте Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая. С 07:20 до 09:15 перекрытие введут на южной стороне проспекта Абая от проспекта Сейфуллина до улицы Байтурсынова. С 08:30 до 10:20 будет перекрыта восточная сторона улицы Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая. С 08:50 до 11:15 ограничения коснутся южной стороны проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова. "Полиция призывает водителей и пешеходов с пониманием отнестись к временным мерам, заранее планировать маршруты передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД". Пресс-служба ДП Алматы Материал по теме В Алматы более 50 автобусных маршрутов изменят схему движения Ранее спортивный фармаколог и опытный марафонец Ева Балтабек рассказала, как бегунам правильно поддерживать водный баланс, какие ошибки чаще всего допускают спортсмены и на какие сигналы организма важно обращать внимание, чтобы избежать обезвоживания.

