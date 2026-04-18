Общество

В Алматы 19 апреля перекроют Аль-Фараби и Абая: важные детали для водителей

Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 19 апреля 2026 года, в Алматы состоится Алматинский полумарафон. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде участков улично-дорожной сети города вводятся временные ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Принятые меры, как отмечают в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), направлены на обеспечение безопасности участников марафона и всех жителей города.

  1. С 00:00 до 12:00 будет перекрыта северная сторона проспекта Аль-Фараби на участке от улицы Розыбакиева до улицы Мустафина.
  2. С 06:45 до 09:45 ограничения затронут северную сторону проспекта Аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева.
  3. С 07:10 до 09:05 движение будет ограничено на проспекте Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая.
  4. С 07:20 до 09:15 перекрытие введут на южной стороне проспекта Абая от проспекта Сейфуллина до улицы Байтурсынова.
  5. С 08:30 до 10:20 будет перекрыта восточная сторона улицы Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая.
  6. С 08:50 до 11:15 ограничения коснутся южной стороны проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова.
"Полиция призывает водителей и пешеходов с пониманием отнестись к временным мерам, заранее планировать маршруты передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД".Пресс-служба ДП Алматы

Материал по теме

В Алматы более 50 автобусных маршрутов изменят схему движения

Ранее спортивный фармаколог и опытный марафонец Ева Балтабек рассказала, как бегунам правильно поддерживать водный баланс, какие ошибки чаще всего допускают спортсмены и на какие сигналы организма важно обращать внимание, чтобы избежать обезвоживания.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы в связи с ремонтом перекроют участки улицы Калдаякова
09:20, 30 августа 2024
В Алматы в связи с ремонтом перекроют участки улицы Калдаякова
В Алматы перекроют дороги: важные детали озвучили в акимате
17:09, 29 октября 2024
В Алматы перекроют дороги: важные детали озвучили в акимате
В Алматы временно перекроют участок улицы Кабдолова
11:16, 14 сентября 2024
В Алматы временно перекроют участок улицы Кабдолова
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
11:52, Сегодня
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
Мераб Двалишвили "оправдал" своё поражение Петру Яну в бою за титул UFC
11:10, Сегодня
Мераб Двалишвили "оправдал" своё поражение Петру Яну в бою за титул UFC
Тяжеловес из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
10:29, Сегодня
Тяжеловес из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
10:23, Сегодня
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
