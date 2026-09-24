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Общество

63 падения и 14 смертей: в полиции Астаны назвали тревожную статистику

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 17:36 Фото: pexels
Начальник управления общественной безопасности столичного Департамента полиции Марат Умирбаев на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал о случаях падения детей из окон, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Умирбаев отметил, что в Астане проживает свыше 545 тыс. детей, при этом численность детского населения ежегодно увеличивается более чем на 20 тыс. человек.

"Падение из окон остается одной из основных причин детского травматизма и смертности. По данным Департамента полиции, с начала текущего года в столице зарегистрировано 63 факта выпадения детей из окон, 14 из них закончились летальным исходом. Наибольшее количество пострадавших – это дети в возрасте от 2 до 4 лет. Из 63 пострадавших 39 – мальчики. Большинство происшествий приходится на весенне-летний период: в июле зарегистрировано 15 случаев, в августе – 13", – сказал спикер.

По его словам, в большинстве случаев дети выпадают из окон, когда остаются без должного присмотра взрослых.

"Отдельную опасность представляют москитные сетки. Примерно в каждом четвертом случае падение произошло после того, как ребенок выдавил сетку, которая не рассчитана на нагрузку и не может служить защитой от падения", – подчеркнул Марат Умирбаев.

2 апреля 2026 года заместитель директора по контролю качества медицинских услуг и стратегическому развитию многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны Медет Нугманов рассказал, что нельзя делать при падении детей из окон.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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