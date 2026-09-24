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Общество

Названы основные причины травматизма на стройках Астаны

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 17:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге 24 сентября 2026 года рассказал о выявленных нарушениях требований охраны труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов отметил, что инспекторы труда следят за обеспечением безопасных условий труда, в том числе на строительных объектах.

"С начала года в строительной отрасли столицы пострадали 25 работников. Из них восемь погибли, 17 получили тяжелые травмы", – заявил спикер.

Основными причинами несчастных случаев, по его словам, остаются нарушения требований безопасности, использование неисправного оборудования, недостатки в организации рабочих мест и допуск к работам неквалифицированных работников.

"За нарушения требований безопасности и охраны труда к административной ответственности привлечено 41 предприятие на общую сумму 9,5 млн тенге. Совместно с органами прокуратуры проводится мониторинг строительных объектов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. По выявленным нарушениям к ответственности привлечено 16 строительных компаний на общую сумму 1,5 млн тенге. По решениям суда приостановлены строительно-монтажные работы на двух объектах", – резюмировал Ерлан Исмагулов.

9 сентября 2026 года Ерлан Исмагулов разъяснил трудовые права тех, кому до пенсии осталось менее двух лет.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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