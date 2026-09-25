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Заморозки до -3°С, дожди и бури: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 20:30 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 26 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау днем на севере, востоке и в центре ожидается ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке туман, днем на западе, востоке и юге порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Ночью на севере на поверхности почвы заморозки -1°С. На северо-западе, востоке и юге высокая, на остальной территории чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе, севере и в горных районах дождь, гроза, днем в горах сильный дождь, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный, на западе, севере и в горах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юге, востоке и в горах с порывами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Алматы, Конаеве и горной зоне Медеуского и Бостандыкского районов днем дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман, на западе и юге порывы северо-восточного ветра 15–20 м/с. Ночью на западе и севере заморозки -1°С. На западе, востоке и в центре высокая, на севере и юге чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки -1°С, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Астане ночью и утром туман, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман, днем на западе и юге порывы восточного ветра 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман, днем на востоке и юге порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки -2°С.

В Мангистауской области на северо-западе порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. На большей части высокая, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре туман, порывы северного ветра 15-20 м/с. На севере и в центре высокая, на остальной территории чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке туман, днем на севере порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Ночью в горах заморозки -2°С. На западе и востоке высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман, днем на западе и юге порывы северного ветра 15-20 м/с. Ночью на западе и севере заморозки -3°С. В Петропавловске ночью и утром туман, на поверхности почвы заморозки -3°С.

В Атырауской области сохраняется высокая, на юге и в Атырау чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах дождь, гроза, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе дождь, гроза, чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере туман, днем на юге порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с. Ночью на севере на поверхности почвы заморозки -2°С. На востоке высокая, на остальной территории чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на востоке и в центре дождь, гроза, днем пыльная буря, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. По области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и севере туман, днем на юге порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. По области высокая, на севере и юге чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики проинформировали о резком похолодании в Казахстане.

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Канат Болысбек
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