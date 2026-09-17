Заморозки до -2°С, дожди и бури: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 18 сентября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе – чрезвычайная. В Карагандесохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе и в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестанесохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и востоке туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем в районе Алакольских озер ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере, юге, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по остальной территории – высокая. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылордесохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер северный, северо-восточный, ночью на юго-западе порывы 15-20 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке – чрезвычайная.

В Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге – высокая. В Алматысохраняется высокая пожарная опасность, в Конаеве – чрезвычайная.

В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем на западе, севере и в центре порывы 15-18 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе – высокая. В Актобе днем дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на северо-востоке и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге и востоке порывы 15-20 м/с, днем на востоке и юге временами до 25 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ветер юго-западный, на севере и западе порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ветер юго-западный, на западе и севере порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге – чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью в горных районах заморозки до -2°С. На северо-западе, западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке – чрезвычайная. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

С подробным прогнозом на 18, 19 и 20 сентября 2026 года по Астане, Алматы и Шымкенту можно ознакомиться по этой ссылке.