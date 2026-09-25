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Общество

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов задержал вылет рейса из Алматы

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 02:27 Фото: unsplash
В аэропорту Алматы произошла задержка вылета рейса авиакомпании FlyArystan, следовавшего в Астану из-за пассажира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, причиной стало происшествие с олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым.

"Чрезвычайное происшествие в аэропорту Алматы – у нас тут отложили вылет рейса авиакомпании FlyArystan в Астану из-за пассажира, который буквально перед взлетом передумал лететь и вышел из самолета.Согласно правилам авиационной безопасности, в этом случае другие пассажиры должны покинуть лайнер, необходимо также выгрузить багаж для нового досмотра", – сообщил журналист Михаил Козачков Telegram-канале.

По информации пассажиров, отказавшимся от полета пассажиром был олимпийский чемпион по боксу 2016 года Данияр Елеусинов.

В июле 2026 года спортсмент оказался участником другой некрасивой истории – он сел пьяным за руль и разбил несколько машин в Астане. Суд лишил его прав и отправил под арест на 20 суток. А вот теперь – новое приключение.

Последний чемпион Олимпиады по боксу из нашей страны на данный момент пребывает в не очень хорошем ментальном состоянии. После пьяного ДТП, Данияр признался в злоупотреблении алкоголем после победных Игр в Рио-2016, но пообещал вернуться на большой ринг под эгидой Zuffa Boxing.

Тем не менее, все это не мешает Елеусинову бросать вызовы главной медийной звезде поп-ММА Еркебулану Токтару, назвав того "хайпожором". Сам же Еркебулан не захотел выходить с Данияром, настаивая, что он не уровень олимпийского чемпиона.

25 сентября 2026 года на борту самолета, который готовился к вылету в Дананг, произошел пожар. Предположительно, его причиной стал пауэрбанк.

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Камила Салкымбаева
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