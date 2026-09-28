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Общество

Вместо лайков – арест: двух алматинок наказали после эфира в TikTok

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 08:52 Фото: pexels
Совместный эфир в TikTok с нецензурной бранью закончился для двух девушек арестом. По решению суда каждой из них назначено по 5 суток административного ареста, сообщает Zakon.kz.

Алматинские полицейские установили, что видеозапись была сделана на территории авторынка двумя девушками в возрасте 19 и 21 года. Правоохранители отметили, что социальные сети и прямые эфиры не освобождают граждан от ответственности за нарушение общественного порядка.

"В данном случае противоправное поведение было зафиксировано, личности участниц установлены, после чего материалы направлены в суд. Решение о мере административного взыскания принято судом", – сказал начальник управления общественной безопасности Департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев.

Полиция Алматы напоминает, что за нарушение общественного порядка в социальных сетях также предусмотрена ответственность.

А в Экибастузе правоохранители задержали двоих молодых водителей, устраивавших опасные трюки на дороге ради контента.

Ранее мы разбирались, почему соцсети снова и снова показывают нам негативный контент и как это влияет на наше восприятие реальности.

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Камила Салкымбаева
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