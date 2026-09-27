Риск ради лайков: казахстанец снял на видео, как его друг "летит" по встречке

В Экибастузе правоохранители задержали двоих молодых водителей, устраивавших опасные трюки на дороге ради контента для социальных сетей. Об этом 27 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Поводом для реакции правоохранителей стал видеоролик, появившийся на просторах Казнета. Полиция оперативно установила участников съемок и доставила их в отдел. Нарушителями оказались местные жители в возрасте 19 и 22 лет.

Как выяснили стражи порядка, 19-летний парень за рулем ВАЗ-2114, техническое состояние которого запрещало эксплуатацию авто, выехал на полосу встречного движения. Кроме того, лихач не был пристегнут ремнем безопасности.

В это время 22-летний водитель Mercedes ехал рядом и снимал происходящее на мобильный телефон за рулем, нарушая правила пользования гаджетом без гарнитуры.

"За совершенные правонарушения в отношении обоих водителей составлено пять административных материалов. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку", – прокомментировали в пресс-службе ДП.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что гонки и съемка опасных видео на проезжей части создают прямую угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Ранее в Кызылорде полицейские с помощью камер видеонаблюдения вычислили и задержали 21-летнего пьяного автолихача, устросившего опасный беспредел на дорогах города.