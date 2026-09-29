Государство перешло от реагирования к системным решениям – эксперт о трагедии в Мангистау
Со дня произошедшей трагедии на Каспии прошла почти неделя, и при этом текущая общественная повестка уже не такая напряженная, как в первое время. А снизить градус в этом случае помогла молниеносная реакция со стороны политического руководства страны, эффективность принятых решений и, соответственно, первые результаты.
Перехват инициативы
Газиз Абишев отмечает: государству, несмотря на откровенный провал военных, удалось переломить ситуацию и быстро перехватить инициативу в информационном поле.
По его словам, 24-25 сентября информационная ситуация была прежде всего тревожной, местами даже кризисной. Главными вопросами общества были: "сколько человек погибло?", "кто найден?", "что происходит на месте трагедии?", "где военнослужащие?", "что делают спасатели и государство?". Военные не смогли выстроить адекватную коммуникацию.
Далее эксперт подмечает, что 26 сентября повестка стала более конкретной и содержательной. Общество начало переходить от вопроса "что произошло?" к вопросам "почему это произошло?", "кто отвечает?", "что будет сделано дальше?".
Ну а качественный перелом на уровне государственной повестки, по мнению Абишева, произошел 27 сентября.
"В первую очередь это произошло благодаря озвученным тезисам президента Токаева. Глава государства не просто дал оценку трагедии, а связал ее с системными недостатками в армии, сменил руководство Министерства обороны РК и поручил в течение 10 дней подготовить конкретный план военной реформы", – отмечает политолог.
Оперативные и системные меры
Среди поставленных задач – эффективность оборонных расходов, изменение системы кадрового отбора, модернизация управления, цифровизация, профессиональная подготовка и безопасность военнослужащих.
28 сентября, по мнению Абишева, государственная коммуникация начала формировать новую рамку: "случилась трагедия – государство сделало системные выводы – президент принял решение о проведении реформы".
"В частности, публично объяснялось, что государство принимает не только оперативные, но и системные меры. Здесь стоит отметить пост вице-президента, который объяснил логику системных решений и поручений главы государства: это организация помощи пострадавшим, объективное расследование, кадровые назначения и решение о реформировании армии", – отмечает Газиз Абишев.
Переход к новой повестке
По мнению политолога, в целом очевидно, что государство перехватило инициативу и завершило переход к новой повестке.
"Конечно, в Threads еще местами идут "локальные битвы". Но и здесь наблюдается переход от первичного эмоционального шока к оценке действий государства и отдельных публичных фигур. Например, критика уже распространяется не только по теме самой трагедии, но и вокруг поведения публичных фигур. В частности, публикация боксера Жанкоша Турарова с поздравлением нового министра обороны вызвала резкую реакцию пользователей Threads. Тем не менее государство сейчас имеет гораздо больше информационных преимуществ".Газиз Абишев
Также Абишев отметил, что в первый день трагедии, 24 сентября, государство доминировало по большей части в оперативном реагировании.
"К шестому дню – 29 сентября – государство уже имеет преимущества по целому спектру аргументов и результатов проведенной работы: установлен окончательный масштаб трагедии, завершена поисковая операция, оказана государственная поддержка семьям, установлены подозреваемые, продолжается уголовное расследование", – отметил эксперт.
Газиз Абишев заявляет, что сейчас власти находятся уже не в оборонительной позиции, как это было 24-25 сентября, а имеют серьезную инициативу после решений президента 27 сентября.
Также политолог отмечает, что Акорде еще предстоит удержать эту инициативу и конвертировать ее в устойчивое общественное понимание результатов реформы. Госорганам надо подтвердить свою профпригодность, показывая общественности работу по исполнению поручений президента.
Тогда государство не просто продолжит формировать общественную повестку, но и даже сможет увеличить свой рейтинг доверия.