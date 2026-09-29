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Общество

Государство перешло от реагирования к системным решениям – эксперт о трагедии в Мангистау

Политолог, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:44 Фото: из личного архива Газиза Абишева
Политолог Газиз Абишев проанализировал трансформацию информационной повестки вокруг трагедии на Каспии. По его оценке, государство прошло путь от первоначального коммуникационного провала военных до полного перехвата инициативы, сообщает Zakon.kz.

Со дня произошедшей трагедии на Каспии прошла почти неделя, и при этом текущая общественная повестка уже не такая напряженная, как в первое время. А снизить градус в этом случае помогла молниеносная реакция со стороны политического руководства страны, эффективность принятых решений и, соответственно, первые результаты.

Перехват инициативы

Газиз Абишев отмечает: государству, несмотря на откровенный провал военных, удалось переломить ситуацию и быстро перехватить инициативу в информационном поле.

По его словам, 24-25 сентября информационная ситуация была прежде всего тревожной, местами даже кризисной. Главными вопросами общества были: "сколько человек погибло?", "кто найден?", "что происходит на месте трагедии?", "где военнослужащие?", "что делают спасатели и государство?". Военные не смогли выстроить адекватную коммуникацию.

Далее эксперт подмечает, что 26 сентября повестка стала более конкретной и содержательной. Общество начало переходить от вопроса "что произошло?" к вопросам "почему это произошло?", "кто отвечает?", "что будет сделано дальше?".

Ну а качественный перелом на уровне государственной повестки, по мнению Абишева, произошел 27 сентября.

"В первую очередь это произошло благодаря озвученным тезисам президента Токаева. Глава государства не просто дал оценку трагедии, а связал ее с системными недостатками в армии, сменил руководство Министерства обороны РК и поручил в течение 10 дней подготовить конкретный план военной реформы", – отмечает политолог.

Оперативные и системные меры

Среди поставленных задач – эффективность оборонных расходов, изменение системы кадрового отбора, модернизация управления, цифровизация, профессиональная подготовка и безопасность военнослужащих.

28 сентября, по мнению Абишева, государственная коммуникация начала формировать новую рамку: "случилась трагедия – государство сделало системные выводы – президент принял решение о проведении реформы".

"В частности, публично объяснялось, что государство принимает не только оперативные, но и системные меры. Здесь стоит отметить пост вице-президента, который объяснил логику системных решений и поручений главы государства: это организация помощи пострадавшим, объективное расследование, кадровые назначения и решение о реформировании армии", – отмечает Газиз Абишев.

Переход к новой повестке

По мнению политолога, в целом очевидно, что государство перехватило инициативу и завершило переход к новой повестке.

"Конечно, в Threads еще местами идут "локальные битвы". Но и здесь наблюдается переход от первичного эмоционального шока к оценке действий государства и отдельных публичных фигур. Например, критика уже распространяется не только по теме самой трагедии, но и вокруг поведения публичных фигур. В частности, публикация боксера Жанкоша Турарова с поздравлением нового министра обороны вызвала резкую реакцию пользователей Threads. Тем не менее государство сейчас имеет гораздо больше информационных преимуществ".Газиз Абишев

Также Абишев отметил, что в первый день трагедии, 24 сентября, государство доминировало по большей части в оперативном реагировании.

"К шестому дню – 29 сентября – государство уже имеет преимущества по целому спектру аргументов и результатов проведенной работы: установлен окончательный масштаб трагедии, завершена поисковая операция, оказана государственная поддержка семьям, установлены подозреваемые, продолжается уголовное расследование", – отметил эксперт.

Газиз Абишев заявляет, что сейчас власти находятся уже не в оборонительной позиции, как это было 24-25 сентября, а имеют серьезную инициативу после решений президента 27 сентября.

Также политолог отмечает, что Акорде еще предстоит удержать эту инициативу и конвертировать ее в устойчивое общественное понимание результатов реформы. Госорганам надо подтвердить свою профпригодность, показывая общественности работу по исполнению поручений президента.

Тогда государство не просто продолжит формировать общественную повестку, но и даже сможет увеличить свой рейтинг доверия.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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