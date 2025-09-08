Будет играть более важную роль: политолог о реформировании Парламента в однопалатный
По мнению главы государства, реформа высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
"Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам", – сказал президент.
Политолог Газиз Абишев, рассуждая об озвученной идее, впомнил противостояние Парламента и Верховного совета 1993 года.
"После была инициирована конституционная реформа, принята Конституция 1995 года, в которой Парламент стал двухпалатным, и президент имел полтора десятка назначаемых мандатов внутри Сената. Полномочия были распределены между двумя палатами равномерно, что существенно усилило влияние главы государства в политической системе и до известной степени ослабило влияние Парламента. Быть может, в турбулентные 90-е, когда в стране был очень хрупкий демографический баланс, эта реформа была оправдана. Но в последние годы был запрос на формирование более влиятельного, сильного, единого Парламента. Я думаю, что в результате многих обсуждений к этому в конце концов и пришли", – объяснил эксперт.
Он уверен: единый Парламент будет играть более важную роль, поскольку в нем сконцентрируются полномочия сразу двух палат – Мажилиса и Сената. То есть значимость единого Парламента существенно вырастет за счет большей самостоятельности, отсутствия "оглядки" на свою вторую половину.
"Но при этом президентско-парламентский характер республики сохранится, потому что президент продолжит быть верховным главнокомандующим, продолжит определять внутреннюю и внешнюю политику, ее направление. Он будет иметь возможность выдвигать кандидатов, которые будут держаться в Парламенте, и единолично, без участия Парламента, увольнять их, иметь возможность распускать Парламент. Но все же сама значимость Парламента вырастет и он сможет в большей степени балансировать исполнительную власть, вот и все", – подытожил Газиз Абишев.
Между тем инициативу главы государства о внедрении однопалатного Парламента прокомментировала и депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.