Будет играть более важную роль: политолог о реформировании Парламента в однопалатный

8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана предложил рассмотреть вопрос реформы Парламента. Известный казахстанский политолог Газиз Абишев прокомментировал инициативу, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы государства, реформа высшей представительной власти станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.

"Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам", – сказал президент.

Политолог Газиз Абишев, рассуждая об озвученной идее, впомнил противостояние Парламента и Верховного совета 1993 года.

"После была инициирована конституционная реформа, принята Конституция 1995 года, в которой Парламент стал двухпалатным, и президент имел полтора десятка назначаемых мандатов внутри Сената. Полномочия были распределены между двумя палатами равномерно, что существенно усилило влияние главы государства в политической системе и до известной степени ослабило влияние Парламента. Быть может, в турбулентные 90-е, когда в стране был очень хрупкий демографический баланс, эта реформа была оправдана. Но в последние годы был запрос на формирование более влиятельного, сильного, единого Парламента. Я думаю, что в результате многих обсуждений к этому в конце концов и пришли", – объяснил эксперт.

Он уверен: единый Парламент будет играть более важную роль, поскольку в нем сконцентрируются полномочия сразу двух палат – Мажилиса и Сената. То есть значимость единого Парламента существенно вырастет за счет большей самостоятельности, отсутствия "оглядки" на свою вторую половину.

"Но при этом президентско-парламентский характер республики сохранится, потому что президент продолжит быть верховным главнокомандующим, продолжит определять внутреннюю и внешнюю политику, ее направление. Он будет иметь возможность выдвигать кандидатов, которые будут держаться в Парламенте, и единолично, без участия Парламента, увольнять их, иметь возможность распускать Парламент. Но все же сама значимость Парламента вырастет и он сможет в большей степени балансировать исполнительную власть, вот и все", – подытожил Газиз Абишев.

Между тем инициативу главы государства о внедрении однопалатного Парламента прокомментировала и депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.