Позиция Казахстана высоко оценивается в столицах Азербайджана и Армении – эксперт

Политолог Газиз Абишев заявил о том, что после встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в столицах Азербайджана и Армении высоко оценили позицию Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на то, что Казахстан всегда недвусмысленно поддерживал территориальную целостность Азербайджана, это никак не повлияло на отношение РК к Армении.

"Сейчас Казахстан предложил свои услуги в качестве платформы для проведения переговоров по мирному договору, но отказался от посреднических усилий. Такая позиция высоко оценивается в европейских кругах и в самих столицах Азербайджана и Армении", – написал эксперт в Telegram.

Он также отметил, что в данное время Азербайджан и Армения находятся на решающем этапе возвращения двусторонних отношений в мирную колею.

"Президент Токаев приветствовал завершение переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. По его словам, "установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии". Газиз Абишев

Политолог считает, что у Армении конструктивный настрой.

"Поддерживают многовекторную политику Казахстана с его стремлением выстраивать сеть прагматичных двусторонних отношений, которые должны вылиться в стройную систему регионального сотрудничества". Газиз Абишев

Резюмируя ситуацию, эксперт напомнил, что глава МИД Армении заявил, что во многом разделяет "видение стратегического партнерства между нашими странами".

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. О чем они говорили, можно прочитать здесь.

