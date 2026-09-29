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Общество

Комендант общежития в Астане "заработала" на студентах более 3 млн тенге

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 04:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Женщина в течение пяти лет собирала со студентов и сотрудников деньги, а также оформляла регистрацию иностранных граждан за вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, комендант ежемесячно собирала по 14 300 тенге со студентов и сотрудников вуза, сообщая им о том, что это является поручением руководства университета, хотя фактически это не соответствовало действительности. Причиненный материальный ущерб составил более 3 млн тенге.

Кроме того, женщина подделывала документы университета и с рабочего компьютера направляла обращения в НАО "Корпорация для граждан" для оформления справок о временной регистрации сроком на один год. Всего таким образом в общежитии вуза было зарегистрировано 57 иностранных граждан, за регистрацию каждого из которых она получала по 40 000 тенге.

Женщина вину не признала. Приговор в отношении коменданта огласили 25 сентября 2026 года.

"Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, а также невозмещение причиненного ущерба, суд по совокупности преступлений назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года", – сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Приговор не вступил в законную силу.

В области Жетысу огласили приговор четверым казахстанцам за проведение незаконных карточных игр в прямых эфирах на платформе TikTok. За время работы онлайн-казино им удалось получить незаконный доход в размере 95 млн тенге.

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Камила Салкымбаева
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