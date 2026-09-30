Будьте готовы к судам: казахстанцев строго предупредили по поводу публикаций в соцсетях и WhatsApp

Казахстанцы через суды наказывают тех, кто публично высказывает свое мнение о них, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 30 сентября 2026 года в Верховном суде, суды обязывают удалять оскорбительные публикации, опровергать недостоверные сведения и компенсировать моральный вред за публикацию чужих фотографий без согласия.

В качестве примеров приведены два свежих показательных дела.

"Жительница Усть-Каменогорска заметила в Instagram неприятный контент: двое пользователей разместили ее фотографию вместе с нецензурными выражениями и публикациями, намекавшими на ее аморальное поведение и "корыстные махинации с клиентами", – рассказали в суде.

Авторы постов в суде пытались оправдать публикации тем, что это было их "личное мнение" . Но суд с такой позицией не согласился.

"Эмоциональные обвинения в адрес конкретного человека являются утверждениями, которые должны подтверждаться доказательствами. Таких доказательств ответчики не представили. Кроме того, размещение фотографии человека без его согласия также повлекло правовые последствия", – пояснили в суде.

В итоге ответчиков обязали удалить публикации и разместить опровержение. С каждого взыскано по 300 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Дело аналогичной категории было передано Межрайонным судом по гражданским делам Астаны для рассмотрения по экстерриториальной подсудности в Шуский районный суд Жамбылской области. Дело рассмотрено в онлайн-формате.

"Жительница Астаны посетила собрание жильцов, а вскоре обнаружила свою фотографию в двух чатах WhatsApp , в которых состояло около 1,5 тысячи человек. Суд признал скриншоты из мессенджера электронными доказательствами, а размещение фотографии в чате с большой аудиторией без согласия человека – нарушением его прав", – говорится в сообщении.

При этом суд отказал в требовании удалить сообщения из чата, так как спустя определенное время технически невозможно это сделать.

В результате с двух соседок в пользу истца взыскано по 20 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

"Таким образом, личное мнение в социальных сетях не освобождает от ответственности, если оно содержит конкретные обвинения в адрес человека, которые не подтверждены фактами. Публикуя подобные сведения, необходимо быть готовым доказать их достоверность в суде. Не стоит забывать и о праве человека на собственное изображение. Публикация фотографии без согласия, в том числе в групповых чатах или сторис, может повлечь правовые последствия", – обратились в Верховном суде.

Судебная практика также показывает, что скриншоты переписок и снимки экрана могут использоваться в качестве электронных доказательств при рассмотрении подобных споров.

Получить наказание можно не только за публикации о ком-то, но и за личный контент. Например, жительницу Петропавловска отправили под арест за ее видео, опубликованное в день траура.