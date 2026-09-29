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Общество

Скандальные заявления и танцы в день траура: казахстанку отправили за решетку

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 17:50 Фото: pxhere
В Петропавловске блогера арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области, 42-летняя жительница Петропавловска Ирина Антоненко 25 сентября 2026 года, в день общенационального траура, во время прямого эфира в социальных сетях допустила действия, получившие правовую оценку.

На показанных полицией кадрах женщина заявляет: "У меня жизнь что ли должна закончиться? Мало ли что происходит? Что за бред-то, кто-то гибнет, я что должна теперь в траур уйти что ли". А на видео, где она танцует, написано: "День траура у Антоненко".

"По данному факту полицией проведена проверка, собраны материалы и направлены в суд. 29 сентября суд назначил женщине 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Факт получил правовую оценку в установленном законом порядке. Принцип “Закон и порядок” действует для всех", - прокомментировали в полиции.

За похожее правонарушение наказали жителей Шымкента. Один из них, отвечая на вопрос зрителя о дне траура, допустил высказывания, которые демонстрировали явное неуважение к обществу и нарушали общественный порядок.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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