#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
440.86
500.77
5.27
Общество

"Кок-Жайлау – не абстрактная территория": студенты обсудили будущее гор

вуз, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:11 Фото: Kazakh Tourism Development
Студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби встретились с представителями проекта Almaty SuperSki, чтобы напрямую обсудить будущее Кок-Жайлау. Инициаторами встречи выступили сами учащиеся, сообщает Zakon.kz.

На встречу пригласили исполнительного директора Kazakh Tourism Development Ltd. Ержана Еркинбаева. Студентов интересовало, что планируется построить на Кок-Жайлау, как изменится территория, сохранится ли доступ горожан в горы и каким образом будет регулироваться растущий поток туристов.

Мы сами предложили эту встречу, потому что тема Кок-Жайлау постоянно обсуждается и у многих студентов есть вопросы. Нам было важно услышать не пересказы и мнения со стороны, а напрямую спросить представителей Almaty SuperSki о том, что действительно планируется на Кок-Жайлау, – рассказал один из участников встречи.

Ержан Еркинбаев отметил, что компания готова обсуждать проект с горожанами и отвечать на вопросы о его реализации.

вуз, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:11

Фото: Kazakh Tourism Development

Студентов интересовала экология. Участвовавшая в обсуждении кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники и агроэкологии КазНУ Нурсулу Ахтаева сообщила, что исследования территории продолжаются.

По итогам первоначальных исследований установлено, что проект Almaty SuperSki не оказывает негативного воздействия на экосистему Кок-Жайлау, – поделилась Ахтаева.

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Нурсултан Шоканов, также участвовавший во встрече, заявил, что при развитии гор необходимо учитывать прежде всего интересы жителей города.

Для меня самый важный принцип, когда мы обсуждаем развитие гор, – это то, что город должен развиваться для людей, – отметил он.
вуз, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:11

Фото: Kazakh Tourism Development

Студентов интересовали и возможности трудоустройства после запуска проекта. Они спрашивали, какие специалисты понадобятся Almaty SuperSki и смогут ли выпускники алматинских вузов работать в сфере туризма, инженерии, экологии и сервиса.

По словам Еркинбаева, проекту потребуются сотрудники разных профессий, и молодых специалистов тоже планируют привлекать к работе.

Для нас важно, чтобы развитие Almaty SuperSki создавало возможности не только для туристов, но и для самих алматинцев. В том числе для молодых специалистов, которые сегодня учатся в университетах, – сказал он.

Сами участники встречи подчеркнули, что хотят понимать не только то, как изменится территория, но и какую роль молодежь сможет играть в дальнейшем развитии проекта.

студенты, вуз, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 09:11

Фото: Kazakh Tourism Development

Для нас Кок-Жайлау – это не абстрактная территория на карте. Мы бываем там, знаем это место и поэтому хотим понимать, каким оно станет после реализации Almaty SuperSki, – отметил один из студентов.

В компании заявили, что намерены продолжать встречи со студентами и другими группами, заинтересованными в обсуждении будущего Кок-Жайлау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Фото: Хасенова Б.
10:05, 10 июля 2026
Краснокнижных деревьев нет: на Кок-Жайлау начали строить курорт Almaty SuperSki
Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности
18:26, 24 сентября 2024
Массовая драка студентов в Алматы: в КазНУ раскрыли подробности
слушания по развитию горного кластера Алматы
09:32, 26 мая 2026
В Алматы начались общественные обсуждения по развитию горного туризма
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Демеу Жадыраеву показывают счет
08:50, Сегодня
Призёр Олимпиады Демеу Жадыраев будет бороться за "бронзу" Азиатских игр
Сборная Казахстана по волейболу
08:46, Сегодня
Сборная Казахстана по волейболу спаслась в матче с Гонконгом на Азиаде
Ислам Евлоев совершает бросок
08:37, Сегодня
Казахстанский борец греко-римского стиля Евлоев потерпел поражение в четвертьфинале Азиады
Ернур Фидахметов переживает после поражения на Азиаде
08:25, Сегодня
Казахстанский борец Ернур Фидахметов лишился шансов на медаль Азиатских игр
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: