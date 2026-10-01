"Кок-Жайлау – не абстрактная территория": студенты обсудили будущее гор

Студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби встретились с представителями проекта Almaty SuperSki, чтобы напрямую обсудить будущее Кок-Жайлау. Инициаторами встречи выступили сами учащиеся, сообщает Zakon.kz.

На встречу пригласили исполнительного директора Kazakh Tourism Development Ltd. Ержана Еркинбаева. Студентов интересовало, что планируется построить на Кок-Жайлау, как изменится территория, сохранится ли доступ горожан в горы и каким образом будет регулироваться растущий поток туристов.

Мы сами предложили эту встречу, потому что тема Кок-Жайлау постоянно обсуждается и у многих студентов есть вопросы. Нам было важно услышать не пересказы и мнения со стороны, а напрямую спросить представителей Almaty SuperSki о том, что действительно планируется на Кок-Жайлау, – рассказал один из участников встречи.

Ержан Еркинбаев отметил, что компания готова обсуждать проект с горожанами и отвечать на вопросы о его реализации.

Фото: Kazakh Tourism Development

Студентов интересовала экология. Участвовавшая в обсуждении кандидат биологических наук, заведующая кафедрой ботаники и агроэкологии КазНУ Нурсулу Ахтаева сообщила, что исследования территории продолжаются.

По итогам первоначальных исследований установлено, что проект Almaty SuperSki не оказывает негативного воздействия на экосистему Кок-Жайлау, – поделилась Ахтаева.

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Нурсултан Шоканов, также участвовавший во встрече, заявил, что при развитии гор необходимо учитывать прежде всего интересы жителей города.

Для меня самый важный принцип, когда мы обсуждаем развитие гор, – это то, что город должен развиваться для людей, – отметил он.

Фото: Kazakh Tourism Development

Студентов интересовали и возможности трудоустройства после запуска проекта. Они спрашивали, какие специалисты понадобятся Almaty SuperSki и смогут ли выпускники алматинских вузов работать в сфере туризма, инженерии, экологии и сервиса.

По словам Еркинбаева, проекту потребуются сотрудники разных профессий, и молодых специалистов тоже планируют привлекать к работе.

Для нас важно, чтобы развитие Almaty SuperSki создавало возможности не только для туристов, но и для самих алматинцев. В том числе для молодых специалистов, которые сегодня учатся в университетах, – сказал он.

Сами участники встречи подчеркнули, что хотят понимать не только то, как изменится территория, но и какую роль молодежь сможет играть в дальнейшем развитии проекта.

Фото: Kazakh Tourism Development

Для нас Кок-Жайлау – это не абстрактная территория на карте. Мы бываем там, знаем это место и поэтому хотим понимать, каким оно станет после реализации Almaty SuperSki, – отметил один из студентов.

В компании заявили, что намерены продолжать встречи со студентами и другими группами, заинтересованными в обсуждении будущего Кок-Жайлау.