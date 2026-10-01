В Алматы усиливают контроль за незаконным строительством: с начала года уже снесено 52 объекта

В Алматы по поручению акима города Дархана Сатыбалды усиливают контроль за незаконным строительством, в том числе за возведением жилья на землях, целевое назначение которых не предусматривает ИЖС, – на участках для садоводства или личного подсобного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Контроль будет осуществляться на всех этапах – от начала строительных работ до приемки объекта в эксплуатацию.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, с начала года в городе полностью или частично снесено 52 незаконно возведенных объекта.

В управлении отметили, что с вступлением в силу нового Строительного кодекса с 1 июля 2026 года изменились подходы к государственному архитектурно-строительному контролю и надзору.

Если ранее индивидуальное жилищное строительство имело упрощенный порядок и фактически не охватывалось строительным контролем в том же объеме, что и другие объекты, то новым законодательством условия изменены. На сегодня законодательством актуализированы требования к прохождению разрешительных процедур, предпроектной и проектной подготовке строительства.

Это особенно важно для Алматы, где фиксируются случаи возведения индивидуальных жилых домов на земельных участках, целевое назначение которых не предусматривает индивидуальное жилищное строительство.





Наличие земельного участка само по себе не дает права возводить на нем объект с любыми параметрами и назначением. Строительство должно соответствовать целевому назначению земельного участка, градостроительным регламентам и требованиям законодательства, – подчеркнули в управлении градостроительного контроля.