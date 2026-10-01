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Общество

Похитили и пытали дедушку ради квартиры: заявление прокуратуры Алматы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 12:56 Фото: pexels
В Алматы перед судом предстанут три человека, которые похитили пенсионера и вынуждали его переписать на них квартиру, сообщает Zakon.kz.

1 октября 2026 года в прокуратуре города рассказали, что подозреваемые похитили пожилого мужчину, лишили свободы и в течение нескольких дней, подвергая физическому насилию, требовали передать имущество.

По итогам расследования всем причастным предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса:

  • 125 – Похищение человека, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет;
  • 126 – Незаконное лишение свободы, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет;
  • 194 – Вымогательство, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.
"Уголовное дело передано в специализированный Межрайонный суд по уголовным делам города Алматы. Окончательная оценка доказательств обвинения и деяния подсудимых будет дана в суде", – подытожили в надзорном органе.

29 апреля 2026 года в полиции Алматы рассказали о том, что трое – двое мужчин и женщина – задержаны за похищение 81-летнего одинокого пенсионера. Тревогу забила его знакомая. Отреагировавшие стражи порядка нашли дедушку в одном из пригородных поселков в доме у местных жителей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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