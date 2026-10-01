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Общество

В 15 поликлиниках Атырауской области внедрили единую ИИ-систему коммуникаций с пациентами

аким Атырауской области Болат Акчулаков, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 14:15 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В 15 поликлиниках и организациях первичной медико-санитарной помощи Атырауской области внедрена единая система медицинских коммуникаций с искусственным интеллектом Akylmed AI. В городской поликлинике №6 системой уже охвачены более 37 тысяч пациентов, сообщает Zakon.kz.

С работой цифровой платформы ознакомился аким Атырауской области Болат Акчулаков.

Виртуальный оператор "Асель" работает круглосуточно. Он помогает пациентам записаться к врачу, отвечает на справочные вопросы и интегрирован с медицинской информационной системой Damumed. Запись ведется с учетом расписания специалистов, а сведения о пациенте сразу отображаются у врача.

Кроме того, система приглашает жителей на скрининги, вакцинацию и флюрографию, информирует незастрахованных граждан по вопросам ОСМС, проводит опросы о качестве обслуживания, принимает жалобы и позволяет контролировать сроки их рассмотрения. Это помогает поликлиникам активнее вовлекать население в профилактические обследования.

ИИ-помощник, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 14:15

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В поликлинике №6 также представлен терминал самообслуживания с ИИ. Через него пациенты могут получить необходимую справочную информацию и решить часть вопросов без обращения в регистратуру. Это снижает нагрузку на сотрудников и позволяет уделять больше внимания обращениям, требующим личного участия.

Для Управления здравоохранения предусмотрена сводная аналитика по всем подключенным медицинским организациям. В дальнейшем эти данные планируется вывести в ситуационный центр для оперативного контроля обращений, очередей и нагрузки на поликлиники.

аким Атырауской области Болат Акчулаков, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 14:15

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Атырауская область стала первым регионом страны, где единая система медицинских коммуникаций с применением ИИ внедряется централизованно. Проект реализован во исполнение поручения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о тотальном внедрении искусственного интеллекта во все сферы экономики и социальной сферы, включая здравоохранение.

Следующим этапом станет развитие цифровых сервисов для пациентов. Аким области поручил разработать мобильное приложение, через которое жители смогут самостоятельно записываться на прием в удобное время. Приложение также планируется использовать для предварительного сбора жалоб и симптомов пациента до приема. Эта информация будет доступна врачу и позволит сократить время на первичный сбор анамнеза. Помимо этого на основе введенных пользователем данных приложение сможет предоставлять справочную информацию и предварительные рекомендации.

Цифровые решения должны давать конкретный результат: облегчать работу врачей и делать медицинские услуги удобнее для граждан. Следующий шаг – дать пациенту возможность самостоятельно записаться на прием через мобильное приложение. При этом конфиденциальность и защита данных должны быть обязательным условием, – подчеркнул Болат Акчулаков.
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Айсулу Омарова
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