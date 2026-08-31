ИИ-ассистент будет консультировать граждан в контакт-центре 1414

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития готовится к запуску пилотного проекта по внедрению AI-ассистента на базе генеративного искусственного интеллекта в Едином контакт-центре 1414, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в целях апробации технологий искусственного интеллекта и совершенствования процессов предоставления государственных услуг в Едином контакт-центре 1414.

Приказ регламентирует запуск пилотного проекта по внедрению генеративного AI-ассистента в контакт-центр 1414 для улучшений госуслуг. "Правительство для граждан" и госорганы должны будут обеспечить интеграцию систем, тестирование API и строгую кибербезопасность.

Сообщается, что в рамках пилотного проекта предусмотрено поэтапное расширение функциональности AI-ассистента, включая консультации по государственным услугам и предоставление их результатов посредством динамических сервисов.

Граждане смогут получать необходимую информацию и результаты государственных услуг в голосовом формате. Ожидается, что запуск пилотного проекта должен повысить эффективность обработки обращений, сократить время ожидания и снизить нагрузку на операторов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.