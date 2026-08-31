#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+32°
$
464.77
541.36
5.41
Право

ИИ-ассистент будет консультировать граждан в контакт-центре 1414

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 08:40 Фото: pixabay
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития готовится к запуску пилотного проекта по внедрению AI-ассистента на базе генеративного искусственного интеллекта в Едином контакт-центре 1414, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в целях апробации технологий искусственного интеллекта и совершенствования процессов предоставления государственных услуг в Едином контакт-центре 1414.

Приказ регламентирует запуск пилотного проекта по внедрению генеративного AI-ассистента в контакт-центр 1414 для улучшений госуслуг. "Правительство для граждан" и госорганы должны будут обеспечить интеграцию систем, тестирование API и строгую кибербезопасность.

Сообщается, что в рамках пилотного проекта предусмотрено поэтапное расширение функциональности AI-ассистента, включая консультации по государственным услугам и предоставление их результатов посредством динамических сервисов.

Граждане смогут получать необходимую информацию и результаты государственных услуг в голосовом формате. Ожидается, что запуск пилотного проекта должен повысить эффективность обработки обращений, сократить время ожидания и снизить нагрузку на операторов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
12:47, 10 июня 2026
Деятельность Единого контакт-центра: внесены изменения
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
15:30, 26 мая 2026
В Казахстане существенно обновят работу контакт-центра "109"
информационное сообщение, телефон, SMS
10:14, 10 декабря 2025
SMS с 1414: к казахстанцам с важным предупреждением обратилось Министерство ИИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко и Елена Рыбакина
08:14, Сегодня
LIVE: Рейтинг WTA. Рыбакина опередила Соболенко
Асу Алмабаев с флагом
08:09, Сегодня
Асу Алмабаев стал чемпионом на турнире по джиу-джитсу и грэпплингу ACBJJ в Турции
Джастин Гейджи с двумя поясами UFC
00:48, 31 августа 2026
Чемпион UFC Джастин Гейджи объявил об уходе на затяжную паузу до конца 2026 года
Александр Шевченко на турнире Chengdu Open
00:12, 31 августа 2026
Шевченко в пятисетовом триллере проиграл Прижмичу в первом круге US Open-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: